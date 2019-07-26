Оман выступит посредником в конфликте Ирана и Британии из-за танкеров

Оман выступит посредником в споре Великобритании и Ирана из-за задержаний танкеров. Как сообщает в пятницу, 26 июля, иранское информагентство Irna, в субботу в Тегеране пройдет встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и главы МИД Омана Юсефа бен Алауи бен Абдаллы, посвященная этой проблеме.

Днем ранее правительство Великобритании приняло решение о том, что в связи с обострением обстановки в Ормузском проливе все британские танкеры в этой акватории теперь будут сопровождаться кораблями королевского флота.

Как сообщил источник агентства в британском правительстве, эта мера обсуждалась уже несколько дней и никак не связана с назначением Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны.

До сих пор Лондон утверждал, что у него недостаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить военный эскорт каждому отдельному танкеру, проходящему через Ормузский пролив.

Конфликт между Ираном и Великобритании

Отношения между Ираном и Соединенным Королевством начали обостряться после того, как 5 июля власти британской заморской территории Гибралтар задержали иранский супертанкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Двумя неделями позже, 19 июля, бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.

При этом Тегеран подчеркнул, что данный инцидент не является актом мести. По утверждению иранских властей, британский танкер был причастен к аварии, случившейся с рыболовным судном. Со своей стороны, Великобритания заявила, что в момент задержания танкер находился в территориальных водах Омана, и назвала действия иранских военных "незаконным вмешательством".

В то же время НАТО выразила серьезную озабоченность "дестабилизирующими действиями Ирана". Представитель Североатлантического альянса осудил задержание британского танкера, назвав его нападением на свободное судоходство.

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