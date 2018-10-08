 Олег Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2018

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Европа

Олег Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии

Европарламент объявил трех претендентов на Сахаровскую премию. Помимо украинского режиссера, в списке значатся НКО, спасающие беженцев, и марокканский правозащитник.

Акция в защиту Сенцова в Киеве

Отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов включен в шорт-лист кандидатов на премию Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Помимо Сенцова, на награду претендуют марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море. Такое решение приняли во вторник, 9 октября, члены двух комитетов Европарламента - по внешней политике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию.

Лауреата объявят 25 октября

25 октября в Страсбурге будет принято и объявлено решение о присуждении Сахаровской премии. Лауреата 2018 года определят председатель Европарламента Антонио Таяни и главы восьми фракций. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге - 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро. Сахаровская премия присуждается с 1988 года людям и организациям, борющимся за демократию и права человека. В 2017 году ее получила "демократическая оппозиция" в Венесуэле.

Контекст

В конце сентября Европарламент объявил список претендентов на Сахаровскую премию. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия (ЕНП) - самая крупная фракция Европарламента. Фракции и группы депутатов Европарламента предложили выдвинуть на премию в общей сложности восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире.

Три претендента

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера - от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании. 5 октября Олег Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с "насильственным кормлением", которое будет проводится в рамках "реанимационных мероприятий".

Спасающие беженцев в Средиземном море НКО были предложены в качестве кандидатов на получение премии социал-демократами и "зелеными", марокканский правозащитник - фракцией "левых". Зефзафи является одним из лидеров протестного движения в Марокко, выступающего за социальную справедливость, в июне 2018 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за "угрозу государственной безопасности".

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Контекст

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