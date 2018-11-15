 Около половины фирм в ФРГ опасаются усиления торговой войны с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2018

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Мир

Около половины фирм в ФРГ опасаются усиления торговой войны с США

Лишь 34 процента немецких компаний не ожидают обострения торгового конфликта между Соединенными Штатами и Евросоюзом, следует из данных опроса института IW в Кельне.

Запрещающий дорожный знак на фоне флагов США и ЕС

Около половины компаний в Германии опасаются дальнейшего усиления торговой войны между Евросоюзом и США. Такие данные издания медиагруппы RND приводят в воскресенье, 18 ноября, со ссылкой на опрос Института немецкой экономики (IW) в Кельне. По их данным, 44 процента из 1111 опрошенных фирм боятся эскалации торгового конфликта. Однако среди малых предприятий (с количеством сотрудников до 49 человек) этой позиции придерживается 48 процентов участников опроса. Еще 34 процента респондентов не ожидают обострения ситуации.

Контекст

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Не прошло и 4 дней после введения ответных пошлин ЕС, как знаменитый производитель мотоциклов объявил о переводе части производства из Америки за рубеж. Президент США возмущен. (26.06.2018)

Подобная неопределенность в дальнейшие месяцы поспособствует задержке инвестиций, отмечают представители IW. Это затруднит экспортные операции не только с Соединенными Штатами, но и с другими важными торговыми партнерами ФРГ, добавляют они. При этом даже вопрос о высоких таможенных пошлинах на автомобили, которые сильнее всего ощутят потребители в США, не снят с повестки дня, подчеркивает президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер (Eric Schweitzer).

22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Таким образом ЕС отреагировал на решение главы Белого дома Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.

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    Автор: Томас Кольман


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Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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