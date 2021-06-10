Озеро Байкал

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Управление ФСИН подписало со строительной компанией соглашение о привлечении заключенных к работам. В Хабаровском крае до 3000 осужденных могут претендовать на замену тюрьмы принудительными работами.
Закон позволяет осужденным к лишению свободы попросить перевод из колонии на принудительные работы, объяснила ФСИН. В 1930-е годы Байкало-Амурская магистраль уже строилась силами заключенных БАМлага.
Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.
Также в программе: как изобразить поцелуй на сцене в условиях коронавируса, кто помог франузским старикам, "Ледниковый период" в 80 лет и где купить утварь из меди Made in Italy.
В ЮНЕСКО рассказали DW, что знают о ситуации с вырубкой заповедных лесов для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Этот вопрос обсудят на следующей сессии организации.
Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска, не подтвердили наличие коронавируса у вернувшихся с каникул из Китая иркутских студентов.
Стилисту Сергею Звереву присудили штраф за пикеты против строительства завода на Байкале. Российские суды отвергли жалобы Зверева, после чего он обратился в ЕСПЧ.
По различным данным, в протестном мероприятии участвовало от одной до трех тысяч человек. Митинги, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы еще более чем в 40 городах России.
На месте строительства завода распространены занесенные в Красную книгу растения и обитают в период миграции редкие перелетные птицы, заявила Байкальская природоохранная прокуратура.
Завод по розливу воды из Байкала намерены запустить в 2019 году. Губернатор Иркутской области назвал проект бесперспективным из-за экологических норм. По информации СМИ, 80% продукции пойдет на экспорт.
Вместо Давоса Олег Дерипаска ловит рыбу на Байкале: организаторы форума не особо хотели видеть попавшего под санкции США олигарха. О роли Рыбки в его судьбе - карикатурист Сергей Елкин.
Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50 % видов растений и животных на Байкале, в бассейне Амазонки и других регионах, пишет WAZ.
В последнее время Байкал стал настоящим магнитом для китайцев. Туристы из Поднебесной массово едут отдыхать на крупнейший остров Байкала - Ольхон. И морозы им не помеха.
Озеро Байкал - символ бескрайних просторов России и бурятская святыня. Шаманизм - часть местной культуры. Это больше, чем просто религиозный экстаз. Четвертый репортаж Юрия Решето из цикла "От Петербурга до Камчатки".
В эти выходные в России пройдут парламентские выборы. Многие россияне уверены, что исход выборов предрешен: у несистемной оппозиции практически нет шансов попасть в Думу. А что думают о нынешних выборах в Германии?
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