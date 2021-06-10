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Озеро Байкал

BURIATIA, RUSSIA. JUNE 10,. The photo shows the Chertov (devil's) bridge, located at the Baikal-Amur Mainline (BAM) railway, one of the last Soviet mammoth construction projects, which was launched 25 years ago. Today, the BAM is causing a great loss and the situation will not change unless the volume of transportation is increased by 1,5 - 2 times. Normal operation of the BAM would be possible with opening at least one of the key objects -- the Severomuisk tunnel, but the problems began here yet back in the 80s. The construction workers get small wages and their housing conditions are poor. There is a big rate of unemployment in Severomuisk and thus a lot of people have to leave the place. Foto: B. Kavashkin Itar-Tass +++(c) dpa - Report+++

В Хабаровском крае вторую линию БАМа построят заключенные 10.06.2021

Управление ФСИН подписало со строительной компанией соглашение о привлечении заключенных к работам. В Хабаровском крае до 3000 осужденных могут претендовать на замену тюрьмы принудительными работами.
BURIATIA, RUSSIA. JUNE 10,. The photo shows the Chertov (devil's) bridge, located at the Baikal-Amur Mainline (BAM) railway, one of the last Soviet mammoth construction projects, which was launched 25 years ago. Today, the BAM is causing a great loss and the situation will not change unless the volume of transportation is increased by 1,5 - 2 times. Normal operation of the BAM would be possible with opening at least one of the key objects -- the Severomuisk tunnel, but the problems began here yet back in the 80s. The construction workers get small wages and their housing conditions are poor. There is a big rate of unemployment in Severomuisk and thus a lot of people have to leave the place. Foto: B. Kavashkin Itar-Tass +++(c) dpa - Report+++

ФСИН может направить осужденных на строительство БАМа 29.04.2021

Закон позволяет осужденным к лишению свободы попросить перевод из колонии на принудительные работы, объяснила ФСИН. В 1930-е годы Байкало-Амурская магистраль уже строилась силами заключенных БАМлага.
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Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует" 18.03.2021

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.

Коронавирус вдохнул вторую жизнь в деревни. Европа в фокусе (24.12.2020) 24.12.2020

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09.2016 Sonnenaufgang am Baikalsee (Russland); Copyright: DW/R. Richter

ЮНЕСКО обсудит с Россией ситуацию с вырубкой лесов вокруг Байкала 22.07.2020

В ЮНЕСКО рассказали DW, что знают о ситуации с вырубкой заповедных лесов для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Этот вопрос обсудят на следующей сессии организации.
ITAR-TASS: IRKUTSK REGION, RUSSIA. Train runs along the shore of Lake Baikal between Baikal station and Slyudyanka town. This route is the part of Trans-Siberian Railway. (Photo ITAR-TASS / Maxim Kashirin)

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию 17.07.2020

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
23.01.2020, Berlin: Eine Laborantin sortiert im Institut für Virologie an der Charité Berlin Mitte, in dem Untersuchungen zum Coronavirus laufen Proben. Die chinesische Regierung hat die besonders schwer von der durch den Coronavirus ausgelösten neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Иркутске госпитализированы пять студентов с подозрением на коронавирус 25.01.2020

Исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска, не подтвердили наличие коронавируса у вернувшихся с каникул из Китая иркутских студентов.
March 25, 2017. A view shows the St. Basil's Cathedral (L) and the Kremlin wall, before the lights were switched off for Earth Hour in Red Square in central Moscow, Russia, March 25, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

"Мемориал" составил для Сергея Зверева жалобу в ЕСПЧ 28.12.2019

Стилисту Сергею Звереву присудили штраф за пикеты против строительства завода на Байкале. Российские суды отвергли жалобы Зверева, после чего он обратился в ЕСПЧ.
10.03.2019, Russland: IRKUTSK REGION, RUSSIA - MARCH 10, 2019: A view of the construction site of the Akvasib plant for bottling water from Lake Baikal in the village of Kultuk. Earlier the environmental prosecutor's office reported that the plant construction impacts a unique swamp where rare birds stop while migrating. Kirill Shipitsin/TASS Foto: Kirill Shipitsin/TASS/dpa |

В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал 24.03.2019

По различным данным, в протестном мероприятии участвовало от одной до трех тысяч человек. Митинги, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы еще более чем в 40 городах России.

10.03.2019, Russland: IRKUTSK REGION, RUSSIA - MARCH 10, 2019: Installing pipes for withdrawing of water from Lake Baikal during construction works of the Akvasib bottling plant in the village of Kultuk. Earlier the environmental prosecutor's office reported that the plant construction impacts a unique swamp where rare birds stop while migrating. Kirill Shipitsin/TASS Foto: Kirill Shipitsin/TASS/dpa |

В связи с нарушениями приостановлено строительство завода на Байкале 15.03.2019

На месте строительства завода распространены занесенные в Красную книгу растения и обитают в период миграции редкие перелетные птицы, заявила Байкальская природоохранная прокуратура.
10.03.2019, Russland: IRKUTSK REGION, RUSSIA - MARCH 10, 2019: A view of the construction site of the Akvasib plant for bottling water from Lake Baikal in the village of Kultuk. Earlier the environmental prosecutor's office reported that the plant construction impacts a unique swamp where rare birds stop while migrating. Kirill Shipitsin/TASS Foto: Kirill Shipitsin/TASS/dpa |

Минприроды РФ проверит проект завода по розливу воды на Байкале 12.03.2019

Завод по розливу воды из Байкала намерены запустить в 2019 году. Губернатор Иркутской области назвал проект бесперспективным из-за экологических норм. По информации СМИ, 80% продукции пойдет на экспорт.
Stichwörter: Oleg Deripaska, Davos, Nastya Rybka, Karikatur, Sergey Elkin.

Ловись, Рыбка: вместо Давоса Олег Дерипаска рыбачит на Байкале 22.01.2019

Вместо Давоса Олег Дерипаска ловит рыбу на Байкале: организаторы форума не особо хотели видеть попавшего под санкции США олигарха. О роли Рыбки в его судьбе - карикатурист Сергей Елкин.
This file pictures taken on December 11, 2000 shows a view of the Lake Baikal from the shores of Listvyanka village 70 km from Siberian city of Irkutsk. The Russian prosecutor's office has launched an inquiry into a paper and pulp mill suspected of polluting Lake Baikal, the world's largest freshwater reserve, officials said on March 13, 2008. The prosecutor's office said today that the mill was illegally dumping waste in the lake and was breaking environmental norms in the area, citing information from the Russian environmental watchdog, Rosprirodnadzor. The oldest and deepest lake in the world, Lake Baikal is classified by the United Nations Educational, Cultural and Scientific Organisation (UNESCO) as a world heritage centre. AFP PHOTO / Alexander Nemenov (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Изменения климата угрожают половине видов растений и животных 14.03.2018

Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50 % видов растений и животных на Байкале, в бассейне Амазонки и других регионах, пишет WAZ.

Туристы из Китая массово едут на Байкал (11.02.2017) 11.02.2017

В последнее время Байкал стал настоящим магнитом для китайцев. Туристы из Поднебесной массово едут отдыхать на крупнейший остров Байкала - Ольхон. И морозы им не помеха.
1212101 Russia. 07/30/2012 Shaman Valentin Hagdayev in the mountains along the coast of Lake Baikal. +++ (C) picture-alliance/dpa/Ria Novosti/I. Pitalev

Шаманы с озера Байкал - цикл ''От Петербурга до Камчатки'' (часть 4) 15.09.2016

Озеро Байкал - символ бескрайних просторов России и бурятская святыня. Шаманизм - часть местной культуры. Это больше, чем просто религиозный экстаз. Четвертый репортаж Юрия Решето из цикла "От Петербурга до Камчатки".

Выборы в Госдуму: мнение немецких политиков и экспертов - DW Новости (15.09.2016) 15.09.2016

В эти выходные в России пройдут парламентские выборы. Многие россияне уверены, что исход выборов предрешен: у несистемной оппозиции практически нет шансов попасть в Думу. А что думают о нынешних выборах в Германии?
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