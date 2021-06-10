Озеро Байкал

В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал

По различным данным, в протестном мероприятии участвовало от одной до трех тысяч человек. Митинги, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы еще более чем в 40 городах России.