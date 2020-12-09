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Помощник шерифа в Колумбусе искал правонарушителя и застрелил вооруженного чернокожего. Погибший не был разыскиваемым нарушителем, признала полиция. К делу привлечено ФБР.
Национальная стрелковая ассоциация подстрекает владельцев оружия к насилию, говорится в резолюции городского совета Сан-Франциско. В последние недели в США произошел ряд массовых убийств со стрельбой.
Неизвестный угнал грузовик почтовой службы и стал стрелять по случайным прохожим. Пострадали не менее 20 человек. Стрелок был убит полицейским. Президент США Дональд Трамп проинформирован о трагедии.
После стрельбы в Техасе и Огайо глава Белого дома поручил министерству юстиции предложить закон о введении высшей меры наказания в отношении совершивших массовые убийства.
Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.
В результате трагедий в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги на несколько дней.
Трагедия произошла в ночь на 4 августа в районе Орегон города Дейтона, на место прибыли сотрудники ФБР.
Следствие в США пока не выявило никаких связей между студентом, ранившим 11 человек, и другими известными террористами. Его действия похожи на нападения, организованные одиночками.
Полиция США допускает, что нападение в университетском кампусе в Колумбусе можно квалифицировать как теракт. Первоначальная информация о стрельбе не подтвердилась.
Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
Одним из последних шансов не дать Трампу стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать "contested convention" - новое специальное голосование на съезде партии.
Американские власти арестовали 20-летнего гражданина США по подозрению к подготовке теракта против членов Конгресса. Подозреваемый оказался сторонником "Исламского государства".
Ученые из университета Майями выявили прямую связь между добычей газа и нефти путем фрекинга и серией подземных толчков, произошедших в Огайо в марте 2014 года.
Результаты в штатах Огайо и Флорида, возможно, будут иметь судьбоносное значение.
Согласно опросам, Обама и его соперник - республиканец Митт Ромни - идут почти вровень.
С выступлений в Огайо и Вирджинии начинает свою предвыборную программу президент США и кандидат от демократов Барак Обама. За переизбрание на высший государственный пост он будет бороться со слоганом "Вперед".
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