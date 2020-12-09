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Огайо

15.05.2019, Bayern, Dachau: Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

ФБР изучит гибель чернокожего в Огайо после стрельбы полиции 09.12.2020

Помощник шерифа в Колумбусе искал правонарушителя и застрелил вооруженного чернокожего. Погибший не был разыскиваемым нарушителем, признала полиция. К делу привлечено ФБР.
Fairfax,VA August 4 2018, USA: Demonstrators on both sides of the gun control issue rally at the National headquarters of the National Rifle Association (NRA) in Fairfax, VA. Dubbed The March on the NRA protestors line the streets in fron the of headquarters. DC. Patsy Lynch/MediaPunch PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx

Сан-Франциско объявил оружейное лобби NRA террористической организацией 05.09.2019

Национальная стрелковая ассоциация подстрекает владельцев оружия к насилию, говорится в резолюции городского совета Сан-Франциско. В последние недели в США произошел ряд массовых убийств со стрельбой.
31.08.2019 Odessa and Midland police and sheriff's deputies surround a white van in Odessa, Texas, Saturday, Aug. 31, 2019, after reports of gunfire. Police said there are multiple gunshot victims in West Texas after reports of gunfire on Saturday in the area of Midland and Odessa. (Tim Fischer/Midland Daily News via AP) |

Жертвами стрельбы в техасской Одессе стали не менее 5 человек 01.09.2019

Неизвестный угнал грузовик почтовой службы и стал стрелять по случайным прохожим. Пострадали не менее 20 человек. Стрелок был убит полицейским. Президент США Дональд Трамп проинформирован о трагедии.
President Donald Trump, and Vice President Mike Pence, depart after making a statement at the White House in Washington, DC on August 5, 2019, in response to two separate weekend mass shooting incidents. At least 29 people are dead and more than 50 injured in the mass shooting incidents in El Paso, Texas and Dayton, Ohio. Vice President Mike Pence is in the background. Photo by Chris Kleponis/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Трамп предложил ввести смертную казнь за массовые убийства 05.08.2019

После стрельбы в Техасе и Огайо глава Белого дома поручил министерству юстиции предложить закон о введении высшей меры наказания в отношении совершивших массовые убийства.
A portion of the rack displaying various models of semi-automatic sporting rifles is seen at Duke's Sport Shop in New Castle, Pa. on Thursday, March 1, 2018. Sales of firearms slowed dramatically after the election of President Donald Trump in 2016 allayed fears of a Democratic crackdown on gun owners. That trend continues, even with talk of gun control in Congress following the massacre of 17 people at a Florida high school last month. (AP Photo/Keith Srakocic) |

Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия 05.08.2019

Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.
(190805) -- WASHINGTON, Aug. 5, 2019 (Xinhua) -- A U.S. national flag flies at half-mast above the White House to mourn for the mass shooting victims in El Paso and Dayton, Washington D.C., the United States, on Aug. 4, 2019. Two mass shootings in the United States left 29 people dead and dozens injured. (Photo by Ting Shen/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США приспущены флаги в знак траура по жертвам массовых убийств 05.08.2019

В результате трагедий в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги на несколько дней.
DAYTON, OH - MAY 12: An old smokestack stands with skycrapers on the skyline May 12, 2004 in Dayton, Ohio. Ohio's economic woes have continued during the Bush presidency; since January 2001 the state has lost 265,000 jobs, 162,000 of them in manufacturing. Ohio's economic woes are key to making the state a critical state in the 2004 presidential race. (Photo by Chris Hondros/Getty Images)

В штате Огайо неизвестный застрелил 9 человек 04.08.2019

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в районе Орегон города Дейтона, на место прибыли сотрудники ФБР.
28.11.2016++A car which police say was used by an attacker to plow into a group of students is seen outside Watts Hall on Ohio State University's campus in Columbus, Ohio, U.S. November 28, 2016. Courtesy of Mason Swires/thelantern.com/Handout via REUTERS

ИГ взяло ответственность за нападение в университете Колумбуса 30.11.2016

Следствие в США пока не выявило никаких связей между студентом, ранившим 11 человек, и другими известными террористами. Его действия похожи на нападения, организованные одиночками.
An officer blocks the scene as police respond to reports of an active shooter on campus at Ohio State University on Monday, Nov. 28, 2016, in Columbus, Ohio. (Tom Dodge/The Columbus Dispatch via AP)

В результате нападения в кампусе университета Колумбуса ранены 11 человек 28.11.2016

Полиция США допускает, что нападение в университетском кампусе в Колумбусе можно квалифицировать как теракт. Первоначальная информация о стрельбе не подтвердилась.
Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton waves as she arrives to speak to supporters at a campaign rally in West Palm Beach, Florida March 15, 2016. Reuters/C. Barria

Трамп и Клинтон побеждают на праймериз в "супервторник-2" 16.03.2016

Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
8. 3. 2016 Republican U.S. presidential candidate Donald Trump speaks about the results of the Michigan, Mississippi and other primary elections during a news conference held at his Trump National Golf Club in Jupiter, Florida, March 8, 2016. REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAY (C): Reuters/J. Skipper

Смогут ли республиканцы помешать номинации Трампа? 15.03.2016

Одним из последних шансов не дать Трампу стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать "contested convention" - новое специальное голосование на съезде партии.
WASHINGTON, DC - JANUARY 28: Parking cones are setup at the U.S. Capitol where President Barack Obama will deliver his State of the Union address before a joint session of Congress, on January 28, 2014 in Washington, DC. In his fifth State of the Union address, Obama is expected to emphasize healthcare, economic fairness and new initiatives designed to stimulate the U.S. economy with bipartisan cooperation. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Американец арестован за подготовку нападения на Капитолий 15.01.2015

Американские власти арестовали 20-летнего гражданина США по подозрению к подготовке теракта против членов Конгресса. Подозреваемый оказался сторонником "Исламского государства".
epa03163521 (13/20) A hydraulic fracturing drill rises from the landscape near Montrose, Pennsylvania, USA, 09 March 2012. The controversial drilling practice, also known as fracking, requires injecting huge amounts of water, sand, and chemicals at high pressure thousands of feet beneath the earth's surface to extract reserves of natural gas. EPA/JIM LO SCALZO PLEASE SEE ADVISORY epa03163507 FOR FULL FEATURE TEXT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ученые установили влияние фрекинга на землетрясения в Огайо 06.01.2015

Ученые из университета Майями выявили прямую связь между добычей газа и нефти путем фрекинга и серией подземных толчков, произошедших в Огайо в марте 2014 года.
Supporters for U.S. President Barack Obama listen as former U.S. President Bill Clinton stumps for Obama at a campaign event at the Dover Elks Club Lodge in Dover, New Hampshire November 4, 2012. REUTERS/Jessica Rinaldi (UNITED STATES - Tags: POLITICS ELECTIONS USA PRESIDENTIAL ELECTION)

"Колеблющиеся" штаты отдают предпочтение Обаме 06.11.2012

Результаты в штатах Огайо и Флорида, возможно, будут иметь судьбоносное значение.
Waves, brought by Hurricane Sandy, crash on a house in the Caribbean Terrace neighborhood in eastern Kingston, Jamaica, Wednesday, Oct. 24, 2012. Hurricane Sandy pounded Jamaica with heavy rain as it headed for landfall near the country's most populous city on a track that would carry it across the Caribbean island to Cuba, and a possible threat to Florida. (AP Photo/Collin Reid)

Обама отменяет предвыборные митинги из-за урагана 28.10.2012

Согласно опросам, Обама и его соперник - республиканец Митт Ромни - идут почти вровень.
ARCHIV - US-Präsident Barack Obama (Archivfoto vom 06.03.2009). Seit zehn Jahren halten die USA Terrorverdächtige auf ihrem Marinestützpunkt Guantánamo Bay in Kuba fest. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatte US-Präsident George W. Bush dort die Errichtung eines Internierungslagers angeordnet. Sein Nachfolger Barack Obama beschloss zwei Tage nach seinem Amtsantritt im Januar 2009, das Camp binnen Jahresfrist zu schließen. Es war zum Symbol für Folter und Willkür geworden. Aus Obamas Versprechen wurde nichts. EPA/TANNEN MAURY (zu dpa-Themenpaket Guantanamo) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Барак Обама начал избирательную кампанию 05.05.2012

С выступлений в Огайо и Вирджинии начинает свою предвыборную программу президент США и кандидат от демократов Барак Обама. За переизбрание на высший государственный пост он будет бороться со слоганом "Вперед".
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