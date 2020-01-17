Обыски у чеченцев: кто и зачем снимал на видео синагогу в центре Берлина

Чеченский беженец Зелимхан Б., ключевой подозреваемый по уголовному делу о предполагаемой подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.
В феврале этого года исполнится четыре года с тех пор, как Зелимхан Б. перебрался в Германию. Поводом для бегства из России стали, по его словам, "проблемы с ФСБ и чеченскими силовиками" и "преследования по политическим и религиозным мотивам". Повышенный интерес к себе Зелимхан объясняет личностью его родного дяди - Мовлади Удугова, объявленного в федеральный розыск. Удугов был пресс-секретарем президента самопровозглашенной "Ичкерии" Джохара Дудаева.
Сам Зелимхан Б., как и его жена, также находятся в розыске в России. Однако в Берлине они официально получили статус беженцев и прошлой осенью переехали из общежития в четырехкомнатную квартиру на востоке города.
Обыск у чеченцев по девяти адресам в Германии
Во вторник, 14 января, рано утром у подъезда этого дома Зелимхана Б. окружили вооруженные люди в масках - полиция при поддержке спецназа проводила обыски одновременно по девяти адресам в четырех федеральных землях Германии. Через переводчицу полицейские сообщили, что оперативно-следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по подозрению в возможной подготовке теракта на территории ФРГ.
Конкретно речь шла о синагоге в центре Берлина. На айфоне Зелимхана Б. действительно есть видеозапись, сделанная из проезжающего автомобиля. На ролике, который длится меньше 30 секунд, видна улица, автомобильная пробка и вход в синагогу.
Фигурантами уголовного дела являются пятеро мужчин чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет, трое из них - родственники. Четверо имеют статус беженцев в Германии. Все подозреваемые живут в одном районе Берлина и ходят в одну мечеть.
Зачем чеченцы снимали на видео синагогу в центре Берлина?
В ходе обыска полиция изъяла у подозреваемых мобильные телефоны и карты памяти, но ни оружия, ни взрывчатки обнаружено не было. В сообщении прокуратуры говорится о том, что оснований для ареста нет, непосредственной угрозы теракта не было и что главной целью обысков было выяснение подлинных мотивов действий подозреваемых.
"Я снимал эту дорогу - не синагогу, а дорогу! - просто для того, чтобы отправить друзьям в Чечне и показать им Берлин", - утверждает сам Зелимхан Б. Как только он заметил, что за ним следит полиция, сразу, по его словам, убрал камеру, но было поздно. Чеченцев задержали, допросили, возбудили уголовное дело.
Зелимхан Б. говорит, что не понимает, почему в прессе их называют радикальными исламистами: "Я не знаю, почему нас так называют. Из-за бороды? В полиции меня допрашивал человек, у которого борода была такая же рыжая - и длиннее моей. Полицейский сказал мне, что люди боятся бородатых людей. Я его спросил: "А почему вашей бороды никто не боится?".
Фигуранты уголовного дела - пятеро чеченцев из Берлина
Двое спутников Зелимхана Б., приехавшие на встречу с DW, также проходят по уголовному делу, но просят не показывать их лица и отказываются давать интервью. Они опасаются за свою безопасность.
К родственникам одного из них в Чечне, по словам Зелимхана, уже приходили силовики. После обысков в начале недели Зелимхан, по его признанию, также засомневался в том, насколько безопасно он может чувствовать себя в Германии.
"Я не чувствую себя в Берлине в безопасности, - признался он. - Я сейчас чувствую себя так же, как на территории Российской Федерации". Зелимхан указывает, что у него не было проблем с законом в Германии. Кроме административных нарушений типа неоплаченной парковки: "Но все эти штрафы я вовремя оплачивал".
Что такое радикальный исламизм?
В немецких СМИ чеченцев все чаще упоминают в контексте организованной преступности и радикального исламизма. "Мне кажется, что все это я уже видел", - делится Зелимхан.
По его выражению, происходящее в Германии напоминает ему Россию 2000-х, когда чеченцев обвиняли во всех смертных грехах: "У нас песня есть даже на чеченском, Дословный перевод - если говорят, что в Японии землетрясение будет, то обвинят чеченцев".
А еще Зелимхан не понимает значения слова "исламист": "Кто это? Тот, кто исповедует ислам?". Само это слово он впервые услышал в Германии: "Я только здесь сталкиваюсь с этим понятием, потому что в меня тычут пальцем".
Следствие по уголовному делу о предполагаемой подготовке теракта в Берлине ведет столичная прокуратура. Но пока расследование не завершено, ее сотрудники принципиально не комментируют его ход. По немецким законам за подготовку теракта может грозить от шести месяцев до 10 лет тюрьмы. Представители чеченской общины Берлина от комментариев по поводу уголовного дела отказались.
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