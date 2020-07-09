Обыски и задержания в России: как живется "несогласным" после поправок

Обыски в офисах "Открытой России", журналиста Сафронова обвиняют в госизмене, историку Дмитриеву грозят 15 лет тюрьмы. Лента новостей последних дней пугает многих. В их числе Сергей Елкин.
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