 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год

Нобелевской премии по химии за 2018 год удостоены Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит из США и британский ученый Грегори Уинтер. Они награждены за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2018 года

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2018 года

Высшая международная научная награда по химии за 2018 будет вручена Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту из США и британскому ученому Грегори Уинтеру. Об этом в среду, 3 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Нобелевская премия присуждена за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов (Фрэнсис Арнольд) и исследование пептидов и антител (Джордж Смит и Грегори Уинтер).

Контекст

Ученые из Нидерландов, Франции и США стали лауреатами премии 2016 года. (05.10.2016)

Трое ученых - из США и Швеции - стали лауреатами премии 2015 года. (07.10.2015)

Фрэнсис Арнольд впервые добилась того, чтобы ферменты целенаправленно развивались в желаемом направлении. Подобные ферменты сегодня используются при производстве различных веществ, в частности биотоплива и лекарств. Арнольд получит половину вознаграждения из суммы примерно в 1 млн долларов. По половине оставшейся суммы достанутся Смиту и Уинтеру.

Джордж Смит разработал "фаговый дисплей пептидов и антител" - метод образования протеинов при помощи бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии), а Грегор Уинтер использовал этот метод для производства новых фармацевтических препаратов.

В 2017 году нобелевскими лауреатами в области химии стали швейцарский ученый Жак Дебюше, работающий в Соединенных Штатах уроженец Германии Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Премией имени Альфреда Нобеля были отмечены их заслуги в исследовании криоэлектронной микроскопии.

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    Автор: Ксения Сафронова


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