Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год

Высшая международная научная награда по химии за 2018 будет вручена Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту из США и британскому ученому Грегори Уинтеру. Об этом в среду, 3 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Нобелевская премия присуждена за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов (Фрэнсис Арнольд) и исследование пептидов и антител (Джордж Смит и Грегори Уинтер).

Фрэнсис Арнольд впервые добилась того, чтобы ферменты целенаправленно развивались в желаемом направлении. Подобные ферменты сегодня используются при производстве различных веществ, в частности биотоплива и лекарств. Арнольд получит половину вознаграждения из суммы примерно в 1 млн долларов. По половине оставшейся суммы достанутся Смиту и Уинтеру.

Джордж Смит разработал "фаговый дисплей пептидов и антител" - метод образования протеинов при помощи бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии), а Грегор Уинтер использовал этот метод для производства новых фармацевтических препаратов.

В 2017 году нобелевскими лауреатами в области химии стали швейцарский ученый Жак Дебюше, работающий в Соединенных Штатах уроженец Германии Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Премией имени Альфреда Нобеля были отмечены их заслуги в исследовании криоэлектронной микроскопии.

Смотрите также:

Стивен Хокинг: больше, чем ученый В мультфильмах Герой Стивена Хокинга неоднократно появлялся и в мультфильмах - в научно-фантастической "Футураме" и комедийных "Симпсонах". Своих персонажей ученый всегда озвучивал сам.

Стивен Хокинг: больше, чем ученый "Теория большого взрыва" В 2012 году ученый сыграл самого себя в популярном американском сериале про физиков "Теория большого взрыва". До этого Хокинг снимался в эпизоде фантастического сериала "Звездный путь". На фото - актеры Майем Биалик и Джим Парсонс.

Стивен Хокинг: больше, чем ученый Наука для всех В своих книгах Стивен Хокинг объяснял, как устроен мир, понятным языком. В честь ученого названа награда - медаль Стивена Хокинга, которую ежегодно вручает Лондонское королевское общество за вклад в популяризацию науки.

Стивен Хокинг: больше, чем ученый "Вселенная Стивена Хокинга" В 2014 году вышел биографический фильм Джеймса Марша "Вселенная Стивена Хокинга". За эту роль британский актер Эдди Редмэйн (на фото) получил "Оскара", "Золотой глобус" и приз Британской академии кино и телевизионных искусств.

Стивен Хокинг: больше, чем ученый Хокинг и женщины В одном из интервью Стивен Хокинг посоветовал девушкам с разбитым сердцем концентрироваться на изучении физики: это спасет их от душевных терзаний. На фото - посетительницы его видеоконференции в Иерусалиме. Ученый неоднократно повторял, что самой большой загадкой для него остается... женщина!

Стивен Хокинг: больше, чем ученый Стивен Хокинг и Бенедикт Камбербэтч В 2004 году телерадиокомпания BBC выпустила биографическую картину "Хокинг" об университетской жизни ученого. Главную роль исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Стивен Хокинг: больше, чем ученый Стивен Хокинг и "Монти Пайтон" В 2015 году Стивен Хокинг записал кавер на песню "Galaxy Song" комик-группы "Монти Пайтон". В видео, созданном британцами, ученый отправляется в путешествие по Вселенной. На фото - фрагмент из клипа. Автор: Ксения Сафронова

