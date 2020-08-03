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Общественно-правовое телерадиовещание

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Общественно-правовое телерадиовещание".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Polish President Andrzej Duda attends a meeting with local residents following his victory in a presidential election in Odrzywol, Poland July 13, 2020. Marcin Kucewicz/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента 03.08.2020

В Польше Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения.

04.03.2018+++Zürich, Schweiz+++ A man counts ballots on the initiative Yes to the abolition of radio and television licence fee No Billag, in Zurich, Switzerland, on Sunday, March 4, 2018. Voters in Switzerland are deciding whether they should have to keep paying hundreds of francs every year for public television and radio programming, a referendum that's being watched closely elsewhere in Europe. (Ennio Leanza/Keystone via AP) |

Швейцарцы решили и дальше платить за общественное вещание 04.03.2018

Жители Швейцарии согласны и далее платить за общественно-правовые СМИ, показывают первые данные по итогам референдума. Абонентская плата сейчас составляет 390 евро в год, ее снизят до 316 евро.
FILE - In this Feb. 9, 2018 photo a man passes by a sign asking to vote in the No Billag initiative in Fribourg, Switzerland. Swiss voters can decide in a referendum on March 4, 2018 on a proposal to stop the mandatory licence fee for services of the Swiss Broadcasting Corporation. (Anthony Anex/Keystone via AP) |

Швейцарцы решают судьбу общественно-правовых СМИ 04.03.2018

Жители Швейцарии платят за общественно-правовое вещание почти 400 евро в год от домохозяйства. На сегодняшнем референдуме они решат, согласны ли они по-прежнему платить за это.
Claus-Erich Boetzkes, Tagesschau-Sprecher und -Moderator, bereitet sich am 13.11.2001 im Hamburger NDR-Studio auf den Beginn der ARD-Nachrichtensendung vor.

История общественно-правовой системы СМИ в Германии 09.08.2010

Объективность, критичность, независимость - эти три слагаемых определяют сущность общественно-правового телерадиовещания Германии. Оно всего на год младше самой ФРГ и в ответе за свою деятельность только перед обществом.
Petra Gerster ZDF.JPG SENDER: ZDF TITEL: heute FOLGENTITEL: Petra Gerster im Studio (06/06) FOLGENTITEL: Petra Gerster im Studio (06/06) TEXT: Petra Gerster REGIE: LAND: COPYRIGHT: Honorarfrei - nur für diese Sendung bei Nennung ZDF und Kerstin Bänsch QUELLE: ZDF

Общественно-правовые СМИ в ФРГ будут финансировать даже их противники 12.06.2010

В Германии будет реформирована система сбора абонентской платы за использование общественно-правовых СМИ. С 2013 года ее обязаны будут вносить даже граждане, не обладающие теле- и радиоприемниками.
Eine mobile TV-Kamera der ARD, aufgenommen am 21.05.2005 in der Sch¸coArena Bielefeld. Foto: Franz-Peter Tschauner +++(c) dpa - Report+++, Eine mobile TV-Kamera der ARD, aufgenommen am 21.05.2005 in der Sch¸coArena Bielefeld. Foto: Franz-Peter Tschauner +++(c) dpa - Report+++

В ФРГ нет и никогда не было государственного телевидения 11.12.2009

Конституция Германии гарантирует удаленность общественно-правовых СМИ от государства и тем самым их политическую и экономическую независимость. Но попытки оказать влияние на них все равно предпринимаются.
A television screen shows the logo of DFB (German Football Association) during a press conference of the German national soccer team in Gdansk, Poland, 16 June 2012. The UEFA EURO 2012 takes place from 08 June to 01 July 2012 and is co hosted by Poland and Ukraine. Photo: Jens Wolf dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия: телевидение, которым управляет общество 19.02.2005

Возможно ли сегодня в России общественное телевидение? По мнению чиновников минэкономразвития, нет ничего проще. Но вряд ли им в деталях известно, что же это такое.