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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Общественно-правовое телерадиовещание".
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В Польше Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения.
Жители Швейцарии согласны и далее платить за общественно-правовые СМИ, показывают первые данные по итогам референдума. Абонентская плата сейчас составляет 390 евро в год, ее снизят до 316 евро.
Жители Швейцарии платят за общественно-правовое вещание почти 400 евро в год от домохозяйства. На сегодняшнем референдуме они решат, согласны ли они по-прежнему платить за это.
Объективность, критичность, независимость - эти три слагаемых определяют сущность общественно-правового телерадиовещания Германии. Оно всего на год младше самой ФРГ и в ответе за свою деятельность только перед обществом.
В Германии будет реформирована система сбора абонентской платы за использование общественно-правовых СМИ. С 2013 года ее обязаны будут вносить даже граждане, не обладающие теле- и радиоприемниками.
Конституция Германии гарантирует удаленность общественно-правовых СМИ от государства и тем самым их политическую и экономическую независимость. Но попытки оказать влияние на них все равно предпринимаются.
Возможно ли сегодня в России общественное телевидение? По мнению чиновников минэкономразвития, нет ничего проще. Но вряд ли им в деталях известно, что же это такое.
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