 ОБСЕ обеспокоена украинским законопроектом о безопасности в Cети | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

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Европа

ОБСЕ обеспокоена украинским законопроектом о безопасности в Cети

Новый законопроект дает украинским ведомствам полномочия на блокировку сайтов. Комитет Верховной рады рекомендовал доработать его с учетом соблюдения свободы мнения и прессы.

Блокировка сайтов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена новым украинским законопроектом, который дает властям полномочия на блокировку сайтов. Принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере" может ограничить доступ к информации, распространяемой в интернете, говорится в заявлении ОБСЕ, распространенном 6 июля.

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Представитель организации, отвечающий за вопросы свободы СМИ, Харлем Дезир призывает депутатов Верховной рады "серьезно изучить текст законопроекта, а также баланс между проблемами безопасности и правом граждан на свободу мнений и прессы". Дезир отметил, что разделяет беспокойство Киева по поводу угроз нацбезопасности, но считает, что в законопроекте не хватает положений, предусматривающих эффективный судебный надзор и надлежащие процедуры для вынесения решений о блокировке.

ОБСЕ напоминает, что ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять новый закон при условии, что он будет доработан в соответствии с европейскими и международными стандартами, гарантирующими соблюдение основных свобод. Секретарь комитета Иван Винник пояснил, что необходима доработка с учетом практики Европейского суда по правам человека, положений Конвенции по защите основополагающих прав и свобод человека, в частности, о том, что свобода слова может быть ограничена только если она превращается в пропаганду преступных действий или призывы к терроризму.

Правозащитники призывают не голосовать за закон

Законопроект предусматривает, возможность временного ограничения доступа к сайтам по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом провайдеры должны будут в установленном порядке также временно блокировать интернет-страницы.

Ряд украинских общественных и правозащитных организаций обратились к депутатам с просьбой не голосовать за законопроект, который, по их мнению, кроме прочего, наделяет Службу безопасности Украины "неконтролируемыми полномочиями в сфере контроля над выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям" в интернет-пространстве.

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  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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OSCE Representative raises concerns regarding Ukrainian draft law to counter threats to national security in the information sphere

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