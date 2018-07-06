ОБСЕ обеспокоена украинским законопроектом о безопасности в Cети

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена новым украинским законопроектом, который дает властям полномочия на блокировку сайтов. Принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере" может ограничить доступ к информации, распространяемой в интернете, говорится в заявлении ОБСЕ, распространенном 6 июля.
Представитель организации, отвечающий за вопросы свободы СМИ, Харлем Дезир призывает депутатов Верховной рады "серьезно изучить текст законопроекта, а также баланс между проблемами безопасности и правом граждан на свободу мнений и прессы". Дезир отметил, что разделяет беспокойство Киева по поводу угроз нацбезопасности, но считает, что в законопроекте не хватает положений, предусматривающих эффективный судебный надзор и надлежащие процедуры для вынесения решений о блокировке.
ОБСЕ напоминает, что ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять новый закон при условии, что он будет доработан в соответствии с европейскими и международными стандартами, гарантирующими соблюдение основных свобод. Секретарь комитета Иван Винник пояснил, что необходима доработка с учетом практики Европейского суда по правам человека, положений Конвенции по защите основополагающих прав и свобод человека, в частности, о том, что свобода слова может быть ограничена только если она превращается в пропаганду преступных действий или призывы к терроризму.
Правозащитники призывают не голосовать за закон
Законопроект предусматривает, возможность временного ограничения доступа к сайтам по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом провайдеры должны будут в установленном порядке также временно блокировать интернет-страницы.
Ряд украинских общественных и правозащитных организаций обратились к депутатам с просьбой не голосовать за законопроект, который, по их мнению, кроме прочего, наделяет Службу безопасности Украины "неконтролируемыми полномочиями в сфере контроля над выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям" в интернет-пространстве.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Автор: Лилия Ржеутская, Киев