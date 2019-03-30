Образование в Германии в сфере экологии: на кого пойти учиться

Сейчас в вузах Германии можно найти десятки, а то и сотни учебных программ для тех, кто хочет связать свою карьеру с экологией. Каждый год появляются новые и необычные направления, найти их можно при помощи сайта Hochschulkompass по ключевым словам "Umwelt", "Nachhaltigkeit", "Ökologie". Как разобраться и выбрать подходящую специальность для получения диплома бакалава и магистра? DW поговорила со студентами, выпускниками и изучила описания программ.

Экопутешествия как профессия

Путешествия вредят окружающей среде - это факт. Но как это исправить? Новым решениям учат на магистерской программе "Экологичное развитие туризма" в Высшей школе Хайльбронна (Hochschule Heilbronn) на юге Германии. Программа рассчитана на три семестра и включает в себя разные дисциплины: например, студенты проходят статистику, муниципальное право, медицинский туризм и, конечно, экологию. Для учебы нужно владеть немецким и английским языками. Помимо Хайльбронна экологичному туризму учат в Высшей школе по устойчивому развитию Эберсвальде (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde), Католическом университете Айхштета (Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt) и Высшей школе Рейн-Вааль (Hochschule Rhein-Waal).

Кристл, выпускница Высшей школы Хайльбронна

Выпускники таких программ работают в турфирмах, отелях, заповедниках и национальных парках, государственных и частных организациях. Кристл закончила учебу в Хайльбронне в 2019 году и сейчас она занимается развитием экологичных проектов в небольшой турфирме в Гессене. "Наша организация очень маленькая, и в ней работают молодые сотрудники. Это и помогло мне в начале карьеры. Управление проектами - это разнообразная работа, которая приносит удовольствие", - считает выпускница. По мнению Кристл, тема экологии становится все важнее не только в повседневной жизни, но и в работе. Поэтому стоит выбирать учебу, связанную с этим направлением.

Специалист по возобновляемым источникам

Если вы считаете, что будущее за "зеленой энергетикой", то присмотритесь к учебным программам в области возобновляемых источников энергии. Основные модули бакалаврских программ - электротехника, физика и математика. Кроме того студенты изучают биохимию, микробиологию, риск-менеджемент, возможности энергии воды и ветра, а также проходят практику. Диплом бакалавра по специальности "Regenerative Energien"можно получить в Высшей школе Билефельда (FH Bielefeld), Высшей технической школе Любека (Technische Hochschule Lübeck), Высшей школе Штральзунда (Hochschule Stralsund), Высшей школе прикладных наук Гамбурга и Мюнхена (HAW Hamburg, HM), Мюнхенском техническом университете (TUM) и Высшей школе Мангейма (Hochschule Mannheim).

Мелина, студентка Высшей школы Билефельда

Мелина, которая сейчас учится на бакалавра в Билефельде, после выпуска собирается закончить магистратуру по электротехнике и потом искать работу мечты. Сначала она планирует заниматься исследовательскими проектами в своем вузе, а потом устроиться инженером в какую-нибудь компанию. Действительно выпускники таких программ востребованы в энергетических компаниях, которые стремятся перейти на возобновляемые источники. Второй вариант - пойти в науку и развивать это перспективное направление дальше.

Учеба в Германии: редкие специальности

Пока в Германии только в одном вузе есть учебная программа по экологичному градостроению - магистратуру "Energetisch-Ökologischer Stadtumbau" можно окончить в Высшей школе Нордхаузена (Hochschule Nordhausen) в Тюрингии. Здесь учатся решать проблемы городов: как подстроиться под изменения климата, чаще использовать возобновляемые источники энергии, меньше вредить окружающей среде, а также находить финансирование под экологичные проекты. Магистратура рассчитана на три семестра, в которые входят 12 недель практики в компаниях. После окончания учебы выпускники работают в строительных фирмах, консалтинге, контролирующих организациях, банках и даже страховых компаниях.

В Высшей школе Нордхаузена учат еще одной редкой специальности - экологической информатике. В магистратуру принимают с дипломом бакалавра по информатике, экономике или инженерным специальностям. Обучение на немецком языке длится четыре семестра. Здесь готовят специалистов, которые будут создавать программное обеспечение для экологических компаний. Такая магистратура есть и в Высшей школе техники и экономики Берлина (HTW Berlin).

В Дрезденском техническом университете (TU Dresden) профессионально подходят к сортировке мусора: здесь есть бакалаврская и магистерская программа "Abfallwirtschaft und Altlasten". Обучение проходит на немецком языке. Еще одна редкая специальность - экотоксикология - представлена в Университете Кобленц-Ландау (Universität Koblenz-Landau). Здесь изучают влияние химикатов на окружающую среду, учатся рассчитывать риски на предприятиях и проводить проверки на экологичность. В магистратуре преподают на английском языке.

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