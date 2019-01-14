Обнаружен речевой самописец разбившегося в Индонезии лайнера

Дайверы обнаружили второй черный ящик самолета индонезийских авиалиний Lion Air Boeing 737 MAX, в результате крушения которого погибли 189 пассажиров и членов экипажа. О находке сообщили в понедельник, 14 января, представители ВМС Индонезии.

Речевой бортовой самописец располагался неподалеку от места крушения, на дне Яванского моря, в 13 километрах от западного побережья Явы. Он находился под 30-метровым слоем ила.

Первый черный ящик подняли на поверхность ранее - в ноябре 2018 года.

У лайнера были технические неполадки

Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что у воздушной машины были серьезные технические неполадки. Они могли быть связаны с работой указателя скорости и датчиков угла атаки. Специалисты пытаются определить, из-за чего возникли неполадки - в связи с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял внутренний пассажирский рейс JT-610 по маршруту Джакарта - Панкалпинанг.

На борту самолета находился 181 пассажир - 178 взрослых и трое детей - и 8 членов экипажа. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Причины крушения устанавливаются.

Недоработка Boeing

О том, что лайнеры серии 737 MAX могу срываться в пике из-за особенностей системы предупреждения задирания носа, корпорация Boeing сообщила лишь после аварии самолета индонезийской авиакомпании.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.

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