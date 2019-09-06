Оберхаузен

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За четверть века разные выставки в этом бывшем газовом хранилище посетило более 6 миллионов человек.
В связи с предотвращенным в Эссене терактом допрошены двое. Полиция заявила, что преступление планировалось в крупном торговом центре.
Полиция отпустила братьев, якобы готовивших теракт в торговом центре в Оберхаузене. Выходцы из Косова связаны с салафитскими кругами, но, по мнению полиции, конкретной опасности от них не исходит.
По сообщению правоохранительных органов, в результате ряда спецопераций удалось предотвратить несколько терактов. Один из них, возможно, готовился в торговом центре и на рождественском базаре в Оберхаузене.
В германском Дуйсбурге задержаны двое братьев, подозреваемых в подготовке теракта. По данным следствия, они могли планировать атаку на торговый центр в Оберхаузене.
Выставка "Чудеса природы" в немецком городе Оберхаузене бьет рекорды. Что показывают в знаменитом газгольдере?
В знаменитом газгольдере немецкого города Оберхаузена в Рурской области открылась выставка "Чудеса природы". Чудес здесь действительно много. Вот некоторые из них.
В Оберхаузене в 61-й раз пройдет старейший фестиваль короткометражных фильмов в мире.
Около 300 оригиналов рисунков и свыше 60 первых изданий комиксов на немецком языке представлено в экспозиции, развернутой в Художественной галерее Людвига.
В Оберхаузене проходит старейший фестиваль короткометражных фильмов в мире. В этом году он отмечает свое 60-летие.
Кураторы выставки в немецком Оберхаузене предлагают совершить путешествие во времени с помощью знаменитых картин и скульптур, вернее - их копий.
Необычная экспозиция проходит в немецком городе Оберхаузене.
Известный немецкий фестиваль Kurzfilmtage Oberhausen устраивает международное турне с короткометражными фильмами. В список из более 20 стран включена и Россия.
В Оберхаузене завершился фестиваль короткометражного кино. Корреспондент DW побывал там и делится теперь с нами мыслями о трендах, элитарности и башнях из слоновой кости.
Беспрецедентный случай на 59-м фестивале короткометражного кино в Оберхаузене: впервые режиссерами более половины фильмов, представленных на форуме, являются женщины.
Старейший и самый значимый фестиваль короткометражного кино в мире открылся в Оберхаузене. За призы тут будет бороться 131 картина со всего света.
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