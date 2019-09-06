Оберхаузен

Меры безопасности усилены по всей Германии (23.12.2016)

По сообщению правоохранительных органов, в результате ряда спецопераций удалось предотвратить несколько терактов. Один из них, возможно, готовился в торговом центре и на рождественском базаре в Оберхаузене.