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Оберхаузен

Газгольдер в Оберхаузене

Газгольдер в Оберхаузене - самый высокий выставочный зал в Европе 06.09.2019

За четверть века разные выставки в этом бывшем газовом хранилище посетило более 6 миллионов человек.

11.03.2017 +++ dpatopbilder - Schwer bewaffnete Polizisten sichern am 11.03.2017 in Essen (Nordrhein-Westfalen) das wegen einer Terrorwarnung geschlossene Einkaufszentrum Limbecker Platz. Es lägen Hinweise vor, dass das Centeram Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

Полиция заявила о предотвращенном теракте в торговом центре в Эссене 11.03.2017

В связи с предотвращенным в Эссене терактом допрошены двое. Полиция заявила, что преступление планировалось в крупном торговом центре.
22.12.2016 *** Ein Polizist steht am 22.12.2016 in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) während eines Einsatz im Einkaufszentrum Centro am angrenzenden Weihnachtsmarkt. Spezialeinheiten haben im Anschluss in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben. (zu dpa «Anschlag auf Einkaufszentrum befürchtet: Zwei Brüder festgenommen» vom 23.12.2016) Foto: Arnulf Stoffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Полиция Эссена отпустила братьев, якобы готовивших теракт в торговом центре 24.12.2016

Полиция отпустила братьев, якобы готовивших теракт в торговом центре в Оберхаузене. Выходцы из Косова связаны с салафитскими кругами, но, по мнению полиции, конкретной опасности от них не исходит.

Меры безопасности усилены по всей Германии (23.12.2016) 23.12.2016

По сообщению правоохранительных органов, в результате ряда спецопераций удалось предотвратить несколько терактов. Один из них, возможно, готовился в торговом центре и на рождественском базаре в Оберхаузене.
ARCHIVBIDL *** Weihnachtsbeleuchtung im CentrO Oberhausen Weihnachtsbeleuchtung in Europas größten Einkaufszentrum - CentrO - in Oberhausen. Über 300.000 LED - Lampen wurden im Haus andekoriert. Foto: Revierfoto | Verwendung weltweit

В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта 23.12.2016

В германском Дуйсбурге задержаны двое братьев, подозреваемых в подготовке теракта. По данным следствия, они могли планировать атаку на торговый центр в Оберхаузене.
ACHTUNG: Bilder dürfen ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die jeweilige Ausstellung im Gasometer Oberhausen verwendet werden! 11. März - 30. Dezember 2016 Wunder der Natur Ausstellung im Gasometer Fledermaus (c) Christian Ziegler

Чудеса природы из газгольдера (фоторепортаж) 07.06.2016

Выставка "Чудеса природы" в немецком городе Оберхаузене бьет рекорды. Что показывают в знаменитом газгольдере?
ACHTUNG: Bilder dürfen ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die jeweilige Ausstellung im Gasometer Oberhausen verwendet werden! 11. März - 30. Dezember 2016 Wunder der Natur Ausstellung im Gasometer Fledermaus (c) Christian Ziegler

Чудеса природы в газгольдере 12.03.2016

В знаменитом газгольдере немецкого города Оберхаузена в Рурской области открылась выставка "Чудеса природы". Чудес здесь действительно много. Вот некоторые из них.
Seit vielen Jahren ist die Oberhausener Lichtburg das Zentrum der „Internationalen Kurzfilmtage“. DW/ Bernd Sobolla

В Оберхаузене начинается фестиваль короткометражного кино 29.04.2015

В Оберхаузене в 61-й раз пройдет старейший фестиваль короткометражных фильмов в мире.
Karikaturen von Ralf König schaut sich am 11.09.2014 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) eine Fachbesucherin an. Die Ausstellung Streich auf Streich 150 Jahre deutschsprachige Comics seit Max und Moritz zeigt ab dem 14. September 2014 rund 300 Originalzeichnungen und über 60 Erstdrucke aus den großen Comic-Reihen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Историю немецкого комикса прослеживает выставка в Оберхаузене 15.09.2014

Около 300 оригиналов рисунков и свыше 60 первых изданий комиксов на немецком языке представлено в экспозиции, развернутой в Художественной галерее Людвига.
Quelle: Kurzfilmtage / Benjamin Schindler „Playhouse of A“ Der Regisseur Benjamin Schindler machte sich auf nach Amerika, aber er konnte nur noch eine Inszenierung finden. Szene aus „Playhaus of A.“

Короткометражный андеграунд, или Большое кино малых размеров 06.05.2014

В Оберхаузене проходит старейший фестиваль короткометражных фильмов в мире. В этом году он отмечает свое 60-летие.
Zwei Medienvertreter betrachten am 10.04.2014 in der Ausstellung Der schöne Schein im Gasometer in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) die 100 Meter hohe Installation 320° Licht von Urbanscreen in den Innenwänden des Gasometers. Die Ausstellung, in der mehr als 150 Bilder und Skulpturen der vergangenen Epochen als Fotografien oder Abgüsse zu sehen sind, läuft vom 11.04. bis 30.12.2014. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Газгольдер приглашает в зону "Прекрасной видимости" 10.04.2014

Кураторы выставки в немецком Оберхаузене предлагают совершить путешествие во времени с помощью знаменитых картин и скульптур, вернее - их копий.
GEMEINFREI Artist Giotto (1266–1337) Link back to Creator infobox template wikidata:Q7814 Title Kiss of Judas Español: El beso de Judas Description No. 31 Scenes from the Life of Christ: 15. The Arrest of Christ (Kiss of Judas). (1304-06) Medium fresco Dimensions 200 × 185 cm (78.7 × 72.8 in) Current location Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padova Source/Photographer [1] Permission (Reusing this file) This is a faithful photographic reproduction of an original two-dimensional work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason: Public domain This work is in the public domain in the United States, and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years or less.

Шпионский музей посвятил выставку Иуде 10.04.2014

Необычная экспозиция проходит в немецком городе Оберхаузене.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Veranstaltung verwendet werden*** Pressephoto: 59. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen. Preis für den besten Beitrag des Deutschen Wettbewerbs. Neununddreißig, Patrick Richter 2013 © Patrick Richter

Короткий метр: из Рурской области - в Волгоград 04.02.2014

Известный немецкий фестиваль Kurzfilmtage Oberhausen устраивает международное турне с короткометражными фильмами. В список из более 20 стран включена и Россия.
Autor: Alexandra Jarecka, am 5.05 in Oberhausen, Deutschland. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2013- Kino Lichtburg

Набег элитарного кино на шахтерский городок 08.05.2013

В Оберхаузене завершился фестиваль короткометражного кино. Корреспондент DW побывал там и делится теперь с нами мыслями о трендах, элитарности и башнях из слоновой кости.
###Alle Bilder sind aus dem Pressebereich des Festivals und stehen frei zur Verfügung bei der Berichterstattung über die Filmtage.### 59. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen Profil Luther Price Inside Velvet K, Luther Price, USA 2006 © Luther Price

Короткий метр с женским лицом 06.05.2013

Беспрецедентный случай на 59-м фестивале короткометражного кино в Оберхаузене: впервые режиссерами более половины фильмов, представленных на форуме, являются женщины.
Roland WLars Henrik Gass, Festivalleister der Oberhausener Kurzfilmtage, posiert am 25.04.2013 im Lichtburg-Kino in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). Gass hat für das Kurzfilmfestival rund 130 Kurzfilme ausgewählt, die sich vom 2. bis 7. Mai 2013 um die begehrten Auszeichnungen im internationalen Wettbewerb streiten. Foto: Roland Weihrauch/dpa (zu dpa-Korr: Kurzfilmtage Oberhausen: Das Universum der Filmexperimente wächst.) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Оберхаузене открылся фестиваль короткого метра 03.05.2013

Старейший и самый значимый фестиваль короткометражного кино в мире открылся в Оберхаузене. За призы тут будет бороться 131 картина со всего света.
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