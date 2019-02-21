Обед в немецких школах: сколько стоит и можно ли отравиться

Сколько школьников в Германии едят в школьной столовой? Более трех миллионов учеников школ продленного дня, это чуть больше четверти всех учащихся.

Что должны есть школьники

Что в идеале должны есть дети на обед? Рекомендации Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) следующие: сбалансированное питание. Конкретно: овощи, желательно сезонные и региональные, мясо в среднем не больше двух раз в неделю. Еще один важный момент - разнообразие: меню в столовых немецких школ не должно повторяться чаще, чем один раз в четыре недели. На практике это может выглядеть так: фасолевый суп с копчеными колбасками, куриное фрикасе и картофельные драники, спагетти с фаршем, шницель с картофельным пюре, котлетки, рыбные палочки с рисом на гарнир, реже - пицца.

Так как образование в Германии - дело земель, то говорить об общих тенденциях в школьных вопросах было бы неправильно: в каждой федеральной земле, да в каждой школе могут быть свои подходы. Но есть общий тренд. Как отмечает Центр защиты прав потребителей, все больше детей обедают в школах. "Уже при выборе школы следует обратить внимание на качество и организацию обедов", - рекомендуют его эксперты.

Питание в школах субсидировано, о чем многие родители даже не догадываются. Суммы, которую родители платят за обеды, недостаточно для покрытия расходов. Поэтому средства частично выделяются из государственного бюджета, либо их возмещают учредители школ. Возьмем пример одной из гимназий: в месяц родители платят за ребенка примерно 55 евро. Эту сумму они перечисляют школе все 12 месяцев, получается 660 евро в год. Частично или полностью от ее уплаты освобождаются дети из социально слабых семей. Такой информацией располагает только руководство школы: ни учителя, ни одноклассники не знают, кто получает такие обеды. Стоимость питания зависит и от того, у кого закупается школа (если в школе нет собственной кухни). Родителям в лице родительского комитета могут быть предложены на выбор разные производители.

Детям также разрешается приносить еду с собой из дома, например, бутерброд и фрукты. И многие из тех, кто не ходит в продленку, так и делают. В немецких школах, конечно, не во всех, есть бистро, киоски, где школьник может перекусить. Как правило, там больше сладостей, чем здоровой пищи. От сладкого эксперты по здоровому питанию все-таки рекомендуют воздержаться. Вместо шоколадного батончика лучше дать ребенку с собой фрукты, овощи, бутерброд. Только не надо заворачивать его в фольгу, об этом немецким детям тоже говорят с первых классов, даже с детского сада.

На обед в немецкой школе часто дают пасту

Молоко, фрукты и овощи - детям

Чтобы укротить голод, подкрепить растущий организм важными элементами, школьникам в Германии рекомендуют делать перекус между завтраком и обедом: молоко, фрукты и овощи - обязательные компоненты. Так, к началу учебного года в 2017 году была введена школьная программа Евросоюза, годовое финансирование которой выросло до 250 миллионов евро. Из них 100 миллионов евро идут на бесплатную выдачу молока школьникам, 150 миллионов евро - на фрукты и овощи. В 2018-2019 годах немецкие школы получат из общей суммы чуть более 14 процентов - это 35,5 миллиона евро. Сегодня молоко в школе выдают в 14 из 16 федеральных земель, фрукты и овощи - в 12. Эта программа должна привлечь внимание детей к этим продуктам и привить им здоровые привычки.

Ведь, по мнению многих экспертов, в меню школьных столовых по-прежнему слишком мало овощей, рыбы, и слишком много мяса. Рекомендации Немецкого общества питания преследуют следующие цели: каждый пятый продукт - биопродукт. Аналитики Немецкого общества питания в конце 2018 года опубликовали первые результаты своего исследования. Сейчас школьный обед стоит 5,36 евро. Чтобы отвечать стандартам здорового питания, школьный обед должен стоить лишь на четыре цента дороже - 5,40 евро (при среднем показателе - 200 обедов).

Еще один интересный вывод экспертов: с 300 порций школам выгодно иметь собственную кухню. Это обходится не дороже, чем заказ обедов у поставщиков горячих или охлажденных пищевых продуктов. Чем больше школьников обедают в школе, тем меньше общие издержки.

На издержки, конечно, влияет и размер порции. В среднем, одному ученику полагается 660 граммов. Но в реальности, если ребенок попросит добавки, ему никто не откажет.

Какие вспышки заболеваний были в немецких школах

В 2015 году в Германии была введена так называемая BELA-System - это систематизация данных в масштабах всей страны о вспышках заболеваний, которые передаются через еду. Подозрение на вспышку возникает при двух и более случаях заражения, связанного с одним и тем же продуктом питания. Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) предоставило DW информацию о вспышках заболеваний в немецких школах, которые были связаны с пищей. В 2015, 2016 годах не было зарегистрировано ни одного факта массового заражения. В 2017 году были две вспышки в начальной школе и один случай - в группе продленного дня.

В 2018 году было зарегистрировано всего четыре случая, из них три пришлись на начальную школу. Если говорить о самой большой вспышке за последние годы, то речь идет о вспышке заболеваний, вызванных норовирусной инфекцией, которая произошла в 2012 году. В конце сентября, перед началом осенних каникул, сразу в нескольких землях на востоке Германии, произошло массовое заражение более 11 тысяч человек - дети и подростки, которые питались в столовых детских садов и школ. Затронуты были сотни школ. В значительной мере удалось установить причину кишечных расстройств: это был норовирус. Источником заражения оказалась замороженная клубника, которая подавалась на десерт детям.

Проверкой и контролем качества еды занимаются подведомственные структуры надзора (Lebensmittelüberwachung), высшей инстанцией которых на земельном уровне является министерство экологии, сельского хозяйства и защиты прав потребителей. Проверки могут носить как регулряный характрер, так и спонтанный. Такие проверки проводятся несколько раз в год или один раз в три года. Это зависит от результатов анализа рисков. Как и в случае с образованием в целом, эта сфера находится в ведении земель.

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