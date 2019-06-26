Обвиняемый в убийстве политика Любке мог совершить еще одно преступление

В отношении Штефана Э. (Stephan E.), по версии следствия, причастного к убийству главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), в предварительном порядке выдвинуты подозрения в совершении еще одного преступления - попытки убийства гражданина Ирака. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ.

Как полагают следователи, Штефан Э. "6 января 2016 года в Лофельдене предпринял попытку убить соискателя убежища из Ирака, руководствуясь вероломными и низменными мотивами". Мужчина, по всей видимости, ударил беженца ножом в спину и серьезно ранил его. Пострадавшему потребовалось интенсивное врачебное вмешательство.

Как считает сторона обвинения, подозреваемый мог руководствоваться "правоэкстремистской идеологией".

Правый экстремист, готовый к насилию

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) 26 июня сообщил, что Штефан Э. сознался в убийстве Вальтера Любке. Подозреваемый утверждал, что действовал в одиночку. Следственные органы, однако, проверяют эти показания. В прошлом Штефан Э. значился в картотеке Федерального ведомства по охране конституции как правый экстремист, готовый к насилию.

Позднее мужчина отказался от показаний, однако этот шаг рассматривается следствием, скорее, как тактический ход. Изначально изложенные им сведения были настолько подробными и детальными, что их отзыв не окажет влияния на дальнейшее расследование, считают журналисты.

Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек, затем его взяла на себя Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

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