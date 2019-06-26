 Обвиняемый в убийстве политика Любке мог совершить еще одно преступление | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Обвиняемый в убийстве политика Любке мог совершить еще одно преступление

Руководствуясь "правоэкстремистскими мотивами", Штефан Э., по версии следствия, ударил ножом и нанес тяжелые ранения беженцу из Ирака.

Штефан Э. задержан полицией

Штефан Э. задержан полицией

В отношении Штефана Э. (Stephan E.), по версии следствия, причастного к убийству главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), в предварительном порядке выдвинуты подозрения в совершении еще одного преступления - попытки убийства гражданина Ирака. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ.

Как полагают следователи, Штефан Э. "6 января 2016 года в Лофельдене предпринял попытку убить соискателя убежища из Ирака, руководствуясь вероломными и низменными мотивами". Мужчина, по всей видимости, ударил беженца ножом в спину и серьезно ранил его. Пострадавшему потребовалось интенсивное врачебное вмешательство. 

Как считает сторона обвинения, подозреваемый мог руководствоваться "правоэкстремистской идеологией".

Правый экстремист, готовый к насилию

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) 26 июня сообщил, что Штефан Э. сознался в убийстве Вальтера Любке. Подозреваемый утверждал, что действовал в одиночку. Следственные органы, однако, проверяют эти показания. В прошлом Штефан Э. значился в картотеке Федерального ведомства по охране конституции как правый экстремист, готовый к насилию.

Контекст

Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики. (21.06.2019)

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер. (28.08.2018)

Позднее мужчина отказался от показаний, однако этот шаг рассматривается следствием, скорее, как тактический ход. Изначально изложенные им сведения были настолько подробными и детальными, что их отзыв не окажет влияния на дальнейшее расследование, считают журналисты.

Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек, затем его взяла на себя Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Пожар на одной из улиц Гамбурга, устроенный левыми экстремистами

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

  • Поиция применяет водометы

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

  • Одетые в черное хулиганы из группировки Черный блок

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

  • Пожар возле супермаркета

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

  • Разгромленный магазин в Гамбурге после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

  • Человек в маске держит плакат с надписью капитализм убивает на фоне горящей баррикады

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

  • Разгромленная улица в Гамбурге

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

  • Гамбург, район Шанценфиртель после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Смотреть видео 02:09

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?

Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление Генпрокуратуры

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?  

Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов  

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Также по теме

Deutschland | Gedenken an Walter Lübcke auf dem Hessentag

Подозреваемый в убийстве немецкого политика Любке сознался в преступлении 26.06.2019

По словам подозреваемого, он действовал в одиночку. Расследование убийства Вальтера Любке продолжается. Мотив преступления пока остается невыясненным.

Deutschland | Gedenken an Walter Lübcke auf dem Hessentag

По делу об убийстве немецкого политика Любке задержаны еще два человека 27.06.2019

Полиция задержала торговца оружием и посредника при продаже оружия предполагаемому убийце. В тайнике обнаружены пять стволов, приобретенных Штефаном Э.

Deutschland Demonstranten gegen rechte Gewalt nach Mord an Lübcke

Опасно ли быть политиком в Германии? 27.06.2019

Политические деятели в ФРГ нередко подвергаются нападениям. Существенная часть таких преступлений имеет праворадикальный характер. Особенно часто жертвами становятся политики регионального уровня.

Реклама

Самые читаемые

Таджикистан и Киргизия договорились отвести силы от места перестрелки на границе  

Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка  

В Airbus может разгореться шпионский скандал  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно