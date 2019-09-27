Обвиненный в РФ в госизмене физик Кудрявцев освобожден из СИЗО

Российский физик Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, отпущен из следственного изолятора (СИЗО) под подписку о невыезде. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 27 сентября, адвокат Кудрявцева Иван Павлов.

По его словам, следователь решил освободить 75-летнего ученого из-/под стражи из-за резкого ухудшения здоровья. По данным источника ТАСС, у Кудрявцева выявлено тяжелое заболевание. Собеседник агентства отказался уточнить диагноз, по его словам, необходима диагностика гражданских специалистов. Виктор Кудрявцев провел в СИЗО больше года.

В чем обвиняют Виктора Кудрявцева?

Бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По данным ФСБ, он передавал секретную информацию о гиперзвуковых технологиях в ракетных комплексах "Кинжал" и "Авандард" бельгийскому Фон Кармановскому научному институту аэродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

Коллеги и семья Кудрявцева настаивают на том, что обмен информацией происходил в 2011-2013 годах в рамках совместной программы с Минобрнауки РФ, отчеты по ней находились в открытом доступе, а у самого ученого не было доступа к гостайне. "Мемориал" признал Виктора Кудрявцева политзаключенным. Фигурантами дела о госизмене являются еще два сотрудника ЦНИИМаш - Сергей Мещеряков и Рома Ковалев.

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