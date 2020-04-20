Обвал цен на нефть: неподъемное бремя нефтезависимости

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

В Усть-Луге хлориды попадают в танкеры

В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе "Дружба". Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.