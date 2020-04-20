Обвал цен на нефть: неподъемное бремя нефтезависимости

Биржевые цены на нефть рухнули, котировки американской марки WTI на торгах впервые в истории стали отрицательными. Тяжела ноша зависимости от углеводородов, считает карикатурист Сергей Елкин.
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