Нужен ли искусству искусственный интеллект (видео)

Современные технологии приходят и в искусство. Но нужны ли они художникам? Послушаем, что они говорят по этому поводу.
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