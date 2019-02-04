Нужен ли искусству искусственный интеллект (видео)

Каких профессионалов заменят роботы?

Почтовые курьеры

В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.