 Нужен ли искусству искусственный интеллект (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2019

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Культура и стиль жизни

Нужен ли искусству искусственный интеллект (видео)

Современные технологии приходят и в искусство. Но нужны ли они художникам? Послушаем, что они говорят по этому поводу.

Смотреть видео 04:18

Искусственный интеллект для искусства

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    Автор: Ксения Сафронова


 

Контекст

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