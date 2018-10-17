Нужен ли в Беларуси закон о противодействии домашнему насилию?

Правозащитники и представители неправительственных организаций (НПО) в Беларуси, помогающие жертвам домашнего насилия, убеждены, что стране нужен новый закон о противодействии домашнему насилию. Против - под предлогом якобы угрозы традиционным семейным ценностям - выступили некоторые религиозные организации. Публично усомнился в необходимости принятия такого закона президент Беларуси. Александру Лукашенко до конца октября на рассмотрение представят концепцию законопроекта "О противодействии домашнему насилию", подготовленную МВД РБ и предложенную для общественного обсуждения в июле 2018 года.

Концепция противодействия домашнему насилию

Суть законопроекта, поясняет глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, в создании комплексной системы и инфраструктуры для эффективной работы с проблемой домашнего насилия.

Олег Гулак

Концепция предусматривает то, чего сейчас нет, - координацию действий МВД, НПО, органов соцзащиты, образовательных и медицинских учреждений, поясняет сопредседатель общественного объединения "Женское независимое демократическое движение" Людмила Петина.

Чего не хватает в действующих законах?

Концепция закона предполагает более эффективные меры реагирования на факт домашнего насилия. Сейчас для наказания домашнего агрессора нужно подать заявление в милицию, но часто жертва отзывает его под давлением того же агрессора. А в случае, когда по действующим законам налагается штраф на насильника, это бьет по семейному бюджету, отмечает Петина.

Кроме того, сейчас прежде чем получить помощь сами пострадавшие, будучи в небезопасной ситуации и с тяжелой психологической травмой, должны доказать, что они таковыми являются, обойдя множество инстанций, указывает генеральный секретарь общественного объединения "Белорусская ассоциация молодых христианских женщин" (YWCA Belarus) Ольга Янчук.

В Twitter ГУВД Минска ежедневно бывает до 10 сообщений о семейных конфликтах

Она отмечает, что по опыту работы с обращениями на горячую телефонную линию, работающую при YWCA Belarus, нынешний закон не защищает от домашнего насилия в ситуации, когда, например, бывшие супруги продолжают жить в одной квартире. Если речь идет о семье, то рассчитывать на выселение насильника на какое время можно только по факту повторного избиения в течение года, зафиксированного милицией: агрессора поставят на профилактический учет, и только потом можно рассчитывать на меры реагирования.

Кроме того, из-за отсутствия системы критериев, поясняет Янчук, не все виды насилия трактуются как насильственные действия. В то время как домашнее насилие циклично, а угрозы и оскорбления - это уже насильственные действия. Причем велика вероятность того, что каждый последующий акт насилия будет иметь более и более агрессивную форму.

Андрей Максименко

По оценке Петиной, сегодня в Минске есть только одно круглосуточное полноценное убежище для пострадавших от домашнего насилия женщин - на базе общественного объединения "Радислава". И этого явно недостаточно. Она поясняет, что кризисные комнаты при территориальных центрах соцобслуживания, где можно получить помощь, как и общенациональная горячая телефонная линия для жертв домашнего насилия, работают не круглосуточно, а наибольшее количество фактов насилия фиксируется поздно вечером и ночью.

Программы коррекции для агрессоров необходимы

Андрей Максименко, психолог, директор Центра социальной помощи и поддержки групп риска "Стимул к успеху" в интервью DW обращает внимание на предусмотренное концепцией закона включение в систему мер против домашнего насилия коррекционной программы для мужчин-агрессоров. И это, по оценке Максименко, могло бы быть альтернативой наказанию.

Пожилые люди, по статистике, тоже часто подвергаются домашнему насилию

Психолог поясняет, что мужчины-агрессоры, даже отбыв срок по уголовным статьям за домашнее насилие, не меняют свои жизненные установки. Они либо возвращаются в прежнюю семью и вновь допускают насилие. Либо ищут новых партнеров, и все повторяется. А за несколько лет работы по коррекционной программе Максименко убедился, что 7 из 10 мужчин, возвращаясь в семьи, не допускают насилия.

Про домашнее насилие не читал, но осуждаю

Максименко убежден, что 99% выступающих против закона не читали концепцию - они не приводят доводов по существу. А защита якобы традиционных семейных ценностей сводится к защите патриархального уклада.

Раскритиковал саму идею такого закона и президент Лукашенко: "Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада". Кроме того, Лукашенко признался, как воспитывал старшего сына: "Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему 15-й год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал.(…) Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо".

Между тем, в 2017 году, по данным МВД, в Беларуси совершено 2264 преступления в сфере семейно-бытовых отношений, включая убийства, истязания и особо тяжкие преступления. Людмила Петина, ссылаясь на данные исследований, отмечает, что каждая третья женщина в Беларуси в той или иной степени подвергалась домашнему насилию, 70 процентов жертв насилия - женщины. Часто подвергаются насилию пожилые люди и дети - и как свидетели, и как субъекты насилия. Причем три четверти случаев домашнего насилия остаются безнаказанными из-за нынешней системы реагирования.

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