Норвежская принцесса - главная звезда книжной ярмарки во Франкфурте

Девиз крупнейшей в мире книжной ярмарки в этом году подчеркнуто амбициозен: "Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху глобального перелома". Ее директор Юрген Боос (Juergen Boos) и авторы, выступавшие перед публикой в первый день работы форума, уточняют: речь идет политических и социальных конфликтах, угрозе климату, а также о стремительном техническом прогрессе - прежде всего, в области искусственного интеллекта.

Поэтому неудивительно, что один из крупных специальных разделов и несколько дискуссионных форумов в этом году посвящены проблемам искусственного интеллекта. Значительная часть одного из 12 павильонов отведена под аудио-форматы. Пройдут конгресс и фестиваль "Futurе of Culture". А книги по экологии - на самых видных местах.

Но все же не общественно-политическая составляющая, а литература (прежде всего - художественная) определяет лицо франкфуртской ярмарки и в этом году. Да, канадская писательница, двукратная обладательница Букеровской премии Маргарет Этвуд, выступая во Франкфурте, будет говорить и о гендерных проблемах, но все же с большим нетерпением все ждут знакомства с ее новым романом "Свидетельницы" - своеобразным продолжением нашумевшего "Рассказа служанки".

В свою очередь Ольга Токарчук, полька с украинскими корнями, комментирует во Франкфурте результаты только что прошедших в Польше выборов, констатируя, что в стране идет "своеобразная борьба культур". Но все же большую часть публики интересуют ее книги, за которые ей на днях дали Нобелевскую премию по литературе.

Норвегия зажигает

В этом году в ярмарке участвуют 7450 издательств, книготорговых объединений, литературных агентств из 104 стран мира. Это существенно больше, чем в прошлом году. Но ярмарка не гонится за рекордами. Главное здесь, подчеркнем еще раз, - литература, заключение договоров на издание книг, их перевод, экранизацию. Особая роль при этом отводится каждый год какой-то одной стране. Почетными гостями ярмарки уже были, среди прочих, Грузия (в прошлом году), Литва, Россия. В 2019 году таким почетным гостем стала Норвегия.

Вашему вниманию - некоторые из норвежских авторов, приехавших во Франкфурт.

Карл Уве Кнаусгор знаменит своим циклом автобиографических романов под общим названием "Моя борьба". Это шесть книг, которые очень популярны в Норвегии. Их общий тираж составил там почти полмиллиона экземпляров. И это - в стране, население которой насчитывает всего пять миллионов человек! Романы переведены на несколько языков, а первый из них - "Прощание" - совсем недавно вышел и по-русски.

Цикл "Моя борьба", как и предыдущие книги Кнаусгора ("Прочь от мира" и "Всему свое время"), вызвал немало споров - из-за одиозного названия и слишком откровенных, по мнению некоторых критиков, описаний частной жизни друзей автора и его семьи. Так или иначе, а литературных премий Кнаусгор получил уже великое множество.

Еще одно имя на ярмарке -Майи Лунде. Ее экологическая антиутопия "История пчел" попала в самую точку общественого интереса и заставила многих задуматься о том вреде, который человек наносит природе. Сюжетная линия семейной саги удалась автору меньше, чем "пчелиная" составляющая. На русском языке этот роман, вышедший в России в прошлом году, тоже много и хорошо читается.

АЮ Несбё вообще нет необходимости представлять: в России вышло больше десятка его детективных романов. На ярмарке Несбё представит свой новый роман - "Нож", который, кстати говоря, скоро выйдет и на русском языке.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон на книжной ярмарке

Но настоящей норвежской звездой на франкфуртской ярмарке стала не писательница. Всех затмила кронпринцесса Метте-Марит - супруга норвежского кронпринца Хокона, наследника норвежского престола. Именно в таком порядке их представляют немецкие СМИ: сначала - ее, потом - его. Вообще-то надо было бы наоборот, так как наследником норвежского престола является как раз кронпринц Хокон, но восторги прессы вызывает имнно Метте-Марит. Она и Хокон приехали во Франкфурт специальным "литературным поездом" (именно так он и называется официально) - вместе с множеством норвежских писателей. Задача их высочеств во Франкфурте - пропаганда культуры своей страны.

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