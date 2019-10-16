 Норвежская принцесса - главная звезда книжной ярмарки во Франкфурте | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.10.2019

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Культура и стиль жизни

Норвежская принцесса - главная звезда книжной ярмарки во Франкфурте

Во Франкфурте-на-Майне открылась крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. На ней чествуют не только писателей. DW - с места событий.

Метте-Марит и Хокон прибыли во Франкфурт на специальном литературном поезде

Метте-Марит и Хокон прибыли во Франкфурт на специальном "литературном поезде"

Девиз крупнейшей в мире книжной ярмарки в этом году подчеркнуто амбициозен: "Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху глобального перелома". Ее директор Юрген Боос (Juergen Boos) и авторы, выступавшие перед публикой в первый день работы форума, уточняют: речь идет политических и социальных конфликтах, угрозе климату, а также о стремительном техническом прогрессе - прежде всего, в области искусственного интеллекта.

Поэтому неудивительно, что один из крупных специальных разделов и несколько дискуссионных форумов в этом году посвящены проблемам искусственного интеллекта. Значительная часть одного из 12 павильонов отведена под аудио-форматы. Пройдут конгресс и фестиваль "Futurе of Culture". А книги по экологии - на самых видных местах.

Контекст

Новыми лауреатами Нобелевской премии по литературе стали австриец Петер Хандке и полька Ольга Токарчук. Оба интересны не только своим творчеством. (10.10.2019)

Какие новые романы, представленные сейчас на Франкфуртской международной книжной ярмарке, надо было бы обязательно перевести на русский язык? (12.10.2018)

И в этом году на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве книги из Германии представлены очень масштабно. Корреспондент DW ознакомился с самыми интересными новинками. (02.12.2016)

В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Наш специальный корреспондент Ефим Шуман знакомит с некоторыми ее новинками. (29.11.2017)

Еще совсем недавно скептики предсказывали смерть традиционной книги. Специальный корреспондент DW на Франкфуртской книжной ярмарке еще раз убедился в нелепости таких прогнозов. (13.10.2017)

Ситуация, сложившаяся в России в книжной отрасли, далека от благополучной, уверен обозреватель DW Ефим Шуман. (07.09.2018)

Но все же не общественно-политическая составляющая, а литература (прежде всего - художественная) определяет лицо франкфуртской ярмарки и в этом году. Да, канадская писательница, двукратная обладательница Букеровской премии Маргарет Этвуд, выступая во Франкфурте, будет говорить и о гендерных проблемах, но все же с большим нетерпением все ждут знакомства с ее новым романом "Свидетельницы" - своеобразным продолжением нашумевшего "Рассказа служанки".

В свою очередь Ольга Токарчук, полька с украинскими корнями, комментирует во Франкфурте результаты только что прошедших в Польше выборов, констатируя, что в стране идет "своеобразная борьба культур". Но все же большую часть публики интересуют ее книги, за которые ей на днях дали Нобелевскую премию по литературе.

Норвегия зажигает

В этом году в ярмарке участвуют 7450 издательств, книготорговых объединений, литературных агентств из 104 стран мира. Это существенно больше, чем в прошлом году. Но ярмарка не гонится за рекордами. Главное здесь, подчеркнем еще раз, - литература, заключение договоров на издание книг, их перевод, экранизацию. Особая роль при этом отводится каждый год какой-то одной стране. Почетными гостями ярмарки уже были, среди прочих, Грузия (в прошлом году), Литва, Россия. В 2019 году таким почетным гостем стала Норвегия. 

Вашему вниманию - некоторые из норвежских авторов, приехавших во Франкфурт.

 Карл Уве Кнаусгор знаменит своим циклом автобиографических романов под общим названием "Моя борьба". Это шесть книг, которые очень популярны в Норвегии. Их общий тираж составил там почти полмиллиона экземпляров. И это - в стране, население которой насчитывает всего пять миллионов человек! Романы переведены на несколько языков, а первый из них - "Прощание" - совсем недавно вышел и по-русски.

Цикл "Моя борьба", как и предыдущие книги Кнаусгора ("Прочь от мира" и "Всему свое время"), вызвал немало споров - из-за одиозного названия и слишком откровенных, по мнению некоторых критиков, описаний частной жизни друзей автора и его семьи. Так или иначе, а литературных премий Кнаусгор получил уже великое множество.

Еще одно имя на ярмарке -Майи Лунде. Ее экологическая антиутопия "История пчел" попала в самую точку общественого интереса и заставила многих задуматься о том вреде, который человек наносит природе. Сюжетная линия семейной саги удалась автору меньше, чем "пчелиная" составляющая. На русском языке этот роман, вышедший в России в прошлом году, тоже много и хорошо читается.

АЮ Несбё вообще нет необходимости представлять: в России вышло больше десятка его детективных романов. На ярмарке Несбё представит свой новый роман - "Нож", который, кстати говоря, скоро выйдет и на русском языке.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон на книжной ярмарке

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон на книжной ярмарке

Но настоящей норвежской звездой на франкфуртской ярмарке стала не писательница. Всех затмила  кронпринцесса Метте-Марит - супруга норвежского кронпринца Хокона, наследника норвежского престола. Именно в таком порядке их представляют немецкие СМИ: сначала - ее, потом - его. Вообще-то надо было бы наоборот, так как наследником норвежского престола является как раз кронпринц Хокон, но восторги прессы вызывает имнно Метте-Марит. Она и Хокон приехали во Франкфурт специальным "литературным поездом" (именно так он и называется официально) - вместе с множеством норвежских писателей. Задача их высочеств во Франкфурте - пропаганда культуры своей страны.

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    Автор: Дарья Брянцева


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Контекст

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Ссылки в интернете

Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии

Карл Уве Клаусгор (биография)

Ю Несбё (биография)

Майя Лунде (биография)

Аудио- и видеофайлы по теме

Ярмарка во Франкфурте: Книги об Украине и России (20.10.2015)  

Звезды YouTube пишут бестселлеры  

Россия и Украина: книги - тоже политика? (17.10.2015)  

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