 Норвежец Берг после освобождения в РФ доставлен в посольство в Вильнюсе | Новости из Германии о России | DW | 15.11.2019

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Россия

Норвежец Берг после освобождения в РФ доставлен в посольство в Вильнюсе

По словам адвоката Ильи Новикова, осужденный в России по делу о шпионаже Фруде Берг освобожден в результате трехстороннего обмена.

Фруде Берг

Фруде Берг

Подданный Норвегии Фруде Берг, приговоренный в апреле текущего года Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, освобожден в ходе обмена и "находится на пути домой". Об этом сообщил в пятницу, 15 ноября, в  соцсети Facebook адвокат Берга Илья Новиков.

По его словам, Фруде Берг почти два года с момента задержания в Москве в декабре 2017 года "провел в Лефортово".

Как уточнило агентство Reuters, норвежец был доставлен в столицу Литвы и передан норвежским властям в посольстве королевства в Вильнюсе.

В пресс-службе президента Литвы указали, что, помимо Берга, в Литву прилетели граждане Литвы Евгений Матайтис и Арстидас Тамошайтис, ранее также отбывавшие сроки в России.

Трехсторонний обмен

Президент Литвы Гитанаc Науседа  15 ноября подписал указ о помиловании россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, с 2017 года отбывавших заключение за шпионаж.  Москва в рамках сделки помиловала Матайтиса и Тамошайтиса.

В МИД РФ при этом не исключали, что речь может идти и о трехстороннем обмене. Как сообщил РИА "Новости" директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, "вопрос о помиловании" должен был решаться и в отношении подданного Норвегии Фруде Берга.

По утверждениям следствия, Берг собирал сведения о российских атомных подводных лодках. Он получил данные от сотрудника российского оборонного предприятия, работавшего под контролем спецслужб. Сам норвежец ранее сознался в сотрудничестве с военной разведкой. По словам его адвоката Брюньюльфа Риснеса, Фруде Берг "не полностью представлял" масштаб ситуации и ее возможную опасность.

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