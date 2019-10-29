 Новым спикером британской Палаты общин избран лейборист Линдси Хойл | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2019

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Европа

Новым спикером британской Палаты общин избран лейборист Линдси Хойл

Представитель оппозиционной Лейбористской партии сэр Линдси Хойл избран спикером Палаты общин британского парламента перед решающей стадией "Брекзита".

Избранный спикер Палаты общин британского парламента сэр Линдси Хойл

Избранный спикер Палаты общин британского парламента сэр Линдси Хойл

Новым спикером Палаты общин британского парламента в понедельник, 4 ноября, избран сэр Линдси Хойл, ранее занимавший пост заместителя спикера. Голосование по вопросу кандидатуры нового председателя нижней палаты британского парламента проходило в четыре тура и длилось несколько часов.

Линдси Хойл сменит на посту спикера Палаты общин Джона Беркоу, занимавшего эту должность с 2009 года. До своего избрания Беркоу являлся членом Консервативной партии, которую сегодня возглавляет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Некоторые критики обвиняют Беркоу в том, что он выступал на стороне противников "Брекзита", которого Джонсон стремится добиться любой ценой. 

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Функции спикера Палаты общин

В Великобритании спикер Палаты общин парламента играет важную роль. Кроме прочего, он дает слово депутатам и лишает их слова, принимает решение о допустимости запросов и представляет Палату общин перед королевой и в Палате лордов. 

По традиции пост спикера в британском парламенте занимают по очереди представители двух ведущих партий - лейбористов и консерваторов. "Этот парламент претерпит изменения, но они будут к лучшему", - заверил сэр Линдси после своего избрания. В среду, 6 ноября, британский парламент будет распущен из-за проведения по инициативе Бориса Джонсона досрочных выборов, намеченных на 12 декабря. Таким образом, Хойл пробудет спикером нижней палаты парламента нынешнего созыва всего два дня.

В конце октября Евросоюз согласился на гибкую отсрочку "Брекзита" до 31 января 2020 года. Согласно условиям гибкой отсрочки, Великобритания сможет покинуть ЕС и до этой даты, если договор о "Брекзите" удастся ратифицировать.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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