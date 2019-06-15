Новый проект Бердымухамедова: зачем Туркмении двухпалатный парламент?

Парламент Туркмении станет двухпалатным. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на минувшей неделе внес такое предложение в ходе заседания Халк маслахаты, который также называют Народным советом Туркмении. Местные СМИ сообщили о том, что, по замыслу главы государства, ныне действующий Совет старейшин станет верхней палатой парламента, а нынешний меджлис, то есть парламент - нижней. Осуществлением проекта, согласно СМИ, займется специальная комиссия, которой надлежит подготовить соответствующие изменения в конституцию.

Сколько жителей в Туркмении?

Зачем президент Туркмении решил изменить конституцию и организовать две палаты парламента вместо одной в стране, численность населения которой, по самым оптимистичным оценкам, едва превышает шесть миллионов жителей? Последняя перепись населения была проведена в 2012 году, однако ее результаты так и не были опубликованы. Ранее, в 2003 году, официальные туркменские СМИ торжественно оповестилио рождении шестимиллионного жителя, однако инсайдеры утверждали, что это одна из пропагандистских легенд первого президента Сапармурата Ниязова, а реальная численность населения может быть ниже пяти миллионов.

Нурмухаммед Ханамов

Для такой маленькой страны, как Туркмения, в двухпалатном парламенте нет большой необходимости, считает глава Туркменской республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов. "Это не Россия, где огромное число губерний, и в верхней палате собраны губернаторы", - говорит оппозиционный политик, живущий в Вене. - "И Совет старейшин в Туркмении не функционирует, как надо. Делегаты Совета вообще-то должны избираться чуть ли ни в каждом районе. Это должны быть уважаемые люди, которым народ доверяет. А при той системе, которая действует в Туркмении, туда отбирают по спискам тех, кто обладает безупречной политической лояльностью и по этому признаку проходит сито спецслужб", - указывает он.

Будет ли польза Туркмении от двухпалатного парламента?

Руководитель правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин, в свою очередь, видит пользу от двухпалатного парламента. "Для Туркмении такой парламент очень актуален. Межплеменная рознь не исчезла даже за годы советской власти, а сейчас она усугубилась. Одно племя подмяло под себя все остальные. Например, сегодня хякимами практически везде в регионы назначаются представители ашхабадского тейпа. Представительная палата людей от разных регионов, племен и национальностей была бы полезна", - поясняет он.

Фарид Тухбатуллин

Однако и Тухбатуллин уверен в том, что в реальности двухпалатный парламент в Туркмении при действующей власти будет функционировать так же, как и однопалатный - то есть единогласно поддерживать решения президента. "Боюсь, что Гурбангулы Бердымухамедов о таких "мелочах", как устройство эффективной верхней палаты, даже не задумывается. Он уже привык к тому, что для него будет организована очередная группа людей, которая будет ему стоя аплодировать и голосовать как надо", - говорит правозащитник.

Напомним, что Халк маслахаты как формально высший представительный орган был создан первым президентом страны Ниязовым еще в 1992 году. После смерти Ниязова пришедший к власти Гурбангулы Бердымухамедов этот орган в 2008 году упразднил, оставив вместо него совещательный Совет старейшин, существенно меньший по составу и по роли. Но в 2017 году Народный совет ожил - в новой конституции Совет старейшин был переименован в Халк маслахаты. И теперь, в конце сентября 2019 года, именно на втором заседании воссозданного органа второй президент объявил о новом изменении.

Народный совет и Совет старейшин Туркмении

В этом плане есть далеко идущий замысел, убежден Нурмухаммед Ханамов. Он напоминает о том, что в свое время Ниязов придал Халк маслахаты - Народному совету - статус выше статуса парламента, который входил туда, причем вместе с правительством. То есть Народный совет тогда поглотил и законодательную, и исполнительную власти. А возглавил Народный совет сам Ниязов. Таким образом какая-либо самостоятельная жизнедеятельность парламента была на корню пресечена. "Но второй президент пошел другим путем, причем сейчас - по образцу Казахстана, где осуществляется политическая комбинация по транзиту власти с разделением между президентом и лидером нации, который возглавляет Совбез, правящую партию, а его дочь - сенат парламента. Я полагаю, президент Туркмении глядит на Казахстан и делает двухпалатный парламент с прицелом на свое будущее", - считает оппозиционер.

Гурбангулы Бердымухамедов с сыном Сердаром (на фото справа) и другими членами семьи

До следующих выборов Гурбангулы Бердымухамедов подготовит для себя и семьи удобную и безопасную позицию, продолжает он. После перехода на двухпалатный парламент в верхнюю палату будет включен нынешний Совет старейшин. "А почетным старейшиной народа нынешний президент как раз на днях избран парламентом. В верхнюю палату он сгребет и силовиков, создав что-то типа Совбеза там. А правящую Демократическую партию он и так возглавляет. Дальше он кого-то подберет на позицию президента, на которого можно будет свалить государственную, хозяйственную деятельность, а самому быть в почетной должности, при этом управляя этим президентом так, как ему хочется", - поясняет свою точку зрения Ханамов.

Президент Туркмении думает о передаче власти по наследству?

При этом не следует исключать и вариант передачи власти по наследству. Второй президент уже изменил конституцию и сделал срок президентства семилетним, так что у него есть еще время до 2024 года. Но в этом году курсировали устойчивые слухи о его проблемах со здоровьем. "Нельзя исключить, что он начал заранее готовиться к транзиту, учитывая это обстоятельство. По крайней мере, можно точно сказать, что своего сына Сердара он всячески натаскивает на руководящую должность. Он дал ему возможность побыть в должности замминистра иностранных дел. И в парламенте сын "поварился". А сейчас, став хякимом, пробует на зуб хозяйственную деятельность. Отец готовит его на время, когда потребуется преемник", - говорит собеседник DW.

Фарид Тухбатуллин, в свою очередь, предлагает с осторожностью относиться к информации о серьезных проблемах со здоровьем, возникших у президента Туркмении, однако также видит прямую связь между слухами об этом и нынешней инициативой Ашхабада. "Скорее всего, эта инициатива готовится в администрации президента. Президент некоторое время отсутствовал, вероятно, прошел некие медицинские процедуры за границей. И слухи, которые его отсутствие породило, вероятно, обсуждались в администрации. После этого возникла инициатива с двумя палатами", - рассказывает правозащитник, который исходит из того, что специальная комиссия по реализации этого решения предоставит нужный проект быстро. "Когда президент Туркмении высказывает пожелание, оно должно быть осуществлено мгновенно. Думаю, в начале года процесс по переходу на двухпалатный парламент уже будет запущен", - говорит глава ТИПЧ.

Он в целом согласен с Ханамовым в том, что проект направлен на подготовку транзита власти. Но видит в нем и определенную декорационную функцию. "Мой опыт подсказывает, что готовится целый ряд шагов, один из которых должен выглядеть демократичным, а остальные не очень. Но на него будет делаться упор, и под этим соусом будут поданы все остальные", - поясняет он, подразумевая под псевдодемократичным шагом создание двухпалатного парламента. "Это некая фишка, которая нужна, чтобы показать международному сообществу движение к демократии. Но, кроме того, это расчистка почвы для преемника. Может быть со временем будет введен пост вице-премьера, и будет сокращен возраст, с которого можно выбирать человека в президенты. Будут проведены подготовительные работы, чтобы сын Гурбангулы Бердымухамедова унаследовал пост главы государства от отца", - подчеркивает Фарид Тухбатуллин в интервью DW.

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