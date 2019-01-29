 Новое правительство Палестинской автономии приведено к присяге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2019

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Мир

Новое правительство Палестинской автономии приведено к присяге

На Западном берегу реки Иордан начал работу кабинет министров под руководством Мухаммеда Штайе, близкого сподвижника Махмуда Аббаса. В секторе Газа власть сохраняет движение ХАМАС.

Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Мухаммед штайе

Махмуд Аббас и Мухаммед Штайе

В столице Палестинской национальной автономии (ПНА) Рамалле в субботу, 13 апреля, официально приведено к присяге новое правительство под руководством премьер-министра Мухаммеда Штайе, сообщает палестинское агентство Wafa.

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В 18-м по счету правительстве автономии 21 министр, не считая самого Штайе, близкого сподвижника главы ПНА Махмуда Аббаса. Большинство министров принадлежат к Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), лидером которого также является Аббас. В состав правительства входят члены менее значительных фракций Организации освобождения Палестины (ООП).

Конфликт между ФАТХ и ХАМАС

Представители других палестинских партий, например, Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) отказались участвовать в коалиции, продолжая требовать создания правительства национального единства вместе с представителями радикального исламистского движения ХАМАС, которое с 2007 года контролирует сектор Газа. Сторонники ФАТХ сохранили власть на Западном берегу реки Иордан.

Предыдущее правительство ПНА во главе с беспартийным премьер-министром Рами Хамдаллой ушло в отставку в январе 2019 года. Кабинет Хамдаллы представлял собой остатки так называемого переходного правительства национального единства, сформированного в июне 2014 года после того, как ФАТХ и ХАМАС выразили желание совместно управлять ПНА. В его состав входили 17 независимых экспертов, ни один из них не был членом ФАТХ или ХАМАС. Уже через несколько месяцев тот кабинет распался, а также были прекращены попытки заключить перемирие между ФАТХ и ХАМАС.

В декабре 2018 года Махмуд Аббас также объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы. Таких выборов в ПНА не было с 2006 года, напоминает AFP.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Сайт палестинского агентства Wafa

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