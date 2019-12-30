 Новогодние традиции made in Germany (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2019

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Культура и стиль жизни

Новогодние традиции made in Germany (фотогалерея)

Встретьте Новый год как в Германии, чтобы 2020-й был отличного немецкого качества! Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.

  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов. Правда, в этом году в некоторых районах городов любительские фейерверки запрещены - ради безопасности и экологии.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • Шампанское

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов. Правда, в этом году в некоторых районах городов любительские фейерверки запрещены - ради безопасности и экологии.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • Шампанское

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Опрос: Немцы выбрасывают елки в первые дни января

Несмотря на то, что для большинства жителей Германии наряженная ель является неотъемлемой частью зимних праздников, расстаться с ней они готовы сразу после Нового года. (02.01.2015)  

Елка-фест, или Праздники "по-нашему"

Что русские пьют под бой курантов, кто такая Снегурочка и почему у традиционного салата французское название? Студенты из России знакомят немцев с новогодними обычаями в своей стране. (28.12.2012)  

Немецкие новогодние традиции

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Сладкое Рождество

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Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Выпить и закусить на каждом углу  

Что дарят немцы на Рождество (22.12.2017)  

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