 Новая космическая гонка к Луне: США ускоряются, а Россия? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.04.2019

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Россия

Новая космическая гонка к Луне: США ускоряются, а Россия?

Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным конкурентом видят не Россию. Подробности - у DW.

Американский астронавт с флагом на Луне (фото из архива)

Неформальная высшая лига космических держав могла на днях пополниться Израилем. Но пока ему все же не удалось стать четвертой страной после США, СССР / России и Китая, посадившей аппарат на поверхность Луны. Космический зонд Beresheet в четверг, 11 апреля, разбился при посадке на спутник Земли из-за проблем с двигателем. Как сказал представитель израильского аэрокосмического концерна IAI: "Мы ее (Луны) достигли, но не в едином целом".

Израильский зонд на подлете к Луне, 11 апреля 2019

Израильский зонд на подлете к Луне, 11 апреля 2019 года

Попытка Израиля в очередной раз привлекла внимание к тому, что некоторые обозреватели называют "новой лунной гонкой". Первую такую гонку полвека назад выиграли США. В июле 1969 года американские астронавты в рамках программы "Аполлон" первыми высадились на поверхность Луны и до 1972 года повторили это достижение еще пять раз. Их единственный тогда конкурент СССР после нескольких неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1 в итоге свернул свою лунную программу.

Что нужно знать о лунной программе США

Сейчас США снова собрались высадиться на поверхности спутника Земли, причем ускоренными темпами. В конце марта вице-президент Майк Пенс поставил перед Национальным аэрокосмическим агентством (NASA) задачу - в течение пяти лет отправить американцев на Луну "любыми средствами". А если NASA будет не готова реализовать этот план до 2024 года, правительство США обратится к частным компаниям, предупредил Пенс. При этом вице-президент отметил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии "космической гонки" как в 1960-е годы, но не уточнил, с кем.  

Это не первый раз, когда США громко обещают вернуться на Луну. В 2004 году президент Джордж Буш-младший объявил о планах отправить туда астронавтов до 2020 года, чтобы использовать опыт и технику для полетов на Марс. Сменивший его Барак Обама провозгласил приоритетом полет на Марс, но закрыл программу NASA Constellation ("Созвездие"), в рамках которой разрабатывались новые ракеты и пилотируемый исследовательский корабль Orion. В результате после сворачивания программы полетов "шаттлов" США уже почти 10 лет не имеют собственной возможности отправлять астронавтов к Международной космической станции (МКС) и вынуждены использовать российские "Союзы". Хотя работа над кораблем Orion продолжается - именно с ним связаны планы NASA по полету на Луну. Первый тестовый полет он совершил в 2014 году. 

NASA соревнуется с Китаем и Илоном Маском

Можно ли на этом фоне говорить о новой "лунной гонке"? Мнения опрошенных DW экспертов расходятся. Рэмон Луго, директор Института по исследованию космоса при расположенном в Орландо Университете Центральной Флориды, полагает, что Пенс мог иметь в виду соперничество с Китаем. По его словам, у Пекина есть "четкая лунная программа". Кроме того, между США и Китаем "идет гонка во многих технологических сферах", добавляет Луго. В январе китайцам удалось совершить первую в истории успешную посадку беспилотного космического аппарата на обратной стороне Луны.

Тестовый полет корабля Orion, декабрь 2014

Тестовый полет корабля Orion, декабрь 2014 года

По мнению эксперта, долгие годы проработавшего в NASA, Россия хоть и продолжает успешные пилотируемые запуски к МКС, но вряд ли является конкурентом США в освоении Луны. Рэмон Луго полагает, что в "лунной гонке" США в каком-то смысле состязаются сами с собой: конкуренция идет между NASA и частными компаниями, такими как SpaceX Илона Маска. Озвученный Пенсом план Луго считает слишком оптимистичным. По его мнению, к 2024 году возможен запуск астронавтов на орбиту Луны, а высадка на поверхность - ближе к 2030 году. Ускорить его можно, только если NASA будет использовать частные ракеты Маска, которые разрабатываются для полета на Марс. Однако на Марсе и на Луне разные условия, отмечает эксперт.   

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что никакой "лунной гонки" нет, а есть "внутриполитические мотивы" США - подготовка Пенса как кандидата к президентской кампании 2024 года. Официально Пенс подобных заявлений не делал. В то же время российский эксперт считает, что у США есть шанс высадиться на Луне в ближайшие пять лет - "как разовый проект".

Россия не будет участвовать в "лунной гонке"?    

Ионин убежден, что ни Россия, ни Китай на объявленную США "лунную гонку не выйдут", но по разным причинам. "Россия сейчас не готова в одиночку участвовать в такой гонке в силу финансовых и технологических возможностей, а также состояния космической промышленности", - говорит он. С учетом ограниченных ресурсов Москва будет вести себя прагматично и не даст втянуть себя в затратную конкуренцию, уверен Андрей Ионин.

Хотя работа в лунном направлении ведется. С середины марта в Москве проходит  четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну Sirius-19, в основном, при участии российских ученых. В 2021 году "Роскосмос" планирует начать серию запусков к Луне автоматических станций, как это было в советское время. Высадка космонавтов на Луну планируется не раньше 2030-х годов. Предполагается, что они отправятся туда на новом, пока не готовом корабле "Федерация" с помощью разрабатываемой новой сверхтяжёлой ракеты "Енисей", старт которой запланировал на 2028 год. 

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Китай же, по мнению Ионина, работает над освоением Луны своими темпами и не соревнуется с США: "Они живут в других временных рамках". Возможно ли объединение усилий РФ и КНР по освоению Луны? Ионин считает, что да, это возможно, но отмечает уже возникшие в ходе "разворота на Восток" трудности из-за культурных и ментальных различий.

Европа помогает США, но ждет четких сигналов

Томас Ярцомбек (Thomas Jarzombek), депутат бундестага и координатор правительства по вопросам аэрокосмической отрасли в Минэкономики Германии, не думает, что речь идет о новой "лунной гонке" или односторонних действиях США. По его словам, были достигнуты договоренности о международном проекте, но в какой форме и с каким долевым участием Евросоюза, пока непонятно. "Нам нужны четкие заявления со стороны США", - говорит политик.

Вице-президент Пенс об этом не упомянул, но ЕС собирается участвовать в возглавляемом NASA международном проекте по строительству орбитальной лунной станции Gateway. Сейчас этот проект находится на стадии планирования. Россия тоже проявляла к нему интерес, но в конце прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не готова участвовать в его осуществлении "на вторых ролях". 

Кроме того, Европейское космическое агентство (ESA) создало для корабля NASA Orion сервисный модуль, который, среди прочего, будет обеспечивать астронавтов топливом для двигателей корабля, водой и кислородом. Изготовили его преимущественно в Германии. "Для нас это большой успех - мы поставляем критически важные компоненты для американцев", - говорит Ярцомбек.

Андрей Ионин уверен, что освоение Луны должно стать общечеловеческим проектом по освоению глубокого космоса, поскольку только так можно найти необходимые для этого огромные средства. По его мнению, политические разногласия последних лет между Россией и Западом этому не должны помешать. Космос пока остается одной из немногих сфер, в которых сотрудничество России, США и ЕС продолжается без помех.

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