"Новая газета" установила личность участника жестокого убийства в Сирии

Российская "Новая газета" (НГ) установила личность одного из участников зверского убийства в Сирии, видеосъемка которого была опубликована на платформе YouTube. По данным издания, бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера пытали и крайне жестоким образом убили дезертира из армии сирийского президента Башара Асада. В среду, 20 ноября, "Новая газета" опубликовала копию паспорта с фотографией предполагаемого российского наемника в Сирии Станислава Д., который, по ее информации, фигурирует в видеоролике.

Один из участников убийства - бывший сотрудник ставропольской ДПС

Единственного участника убийства, не скрывавшего своего лица, журналисты идентифицировали с помощью сервиса FindClone на основе фотографий в соцсетях. Изданию известна его фамилия, но ее решено не публиковать из "соображений безопасности семьи наемника".

При этом Д. является документально подтвержденным бойцом ЧВК Вагнера, указывает далее издание. У газеты имеются собственноручно заполненная анкета службы безопасности "группы Вагнера" от 2016 года, расписка о неразглашении информации и автобиография Д. Согласно этим данным, ранее он служил рядовым дорожно-патрульной службы (ДПС) в Ставропольском крае.

Идентифицировать других участников убийства пока не удалось. В видеозаписи их лица были скрыты, они обращались друг к другу с использованием позывных, отмечается далее. Однако чуть позже "Новая газета сообщила", что, пока готовился материал, в Сети появилось фото с места расправы, на котором уже четверо наемников с открытыми лицами позируют на фоне тела. НГ надеется с помощью читателей установить их имена.



Убитый - дезертир армии Асада

Убитым, по информации арабского издания Jesr Press, на которое ссылается "Новая газета", был уроженец Дейр-эз-Зора Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла 1986 года рождения. После начала войны он покинул Сирию, а в 2017 году вернулся и был мобилизован в резерв армии Асада, откуда дезертировал.

По данным "Новой газеты", один фрагмент видео с убийством был опубликован летом 2017 года. В ноябре появились еще три части, на них видно, как лежащего на земле мужчину бьют кувалдой, затем отрезают голову и руки, подвешивают тело, обливают его бензином и поджигают. Участники убийства при этом говорят на русском языке без акцента.

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