"Новая газета" указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17  

В документах, представленных Минобороны РФ в качестве "неопровержимых доказательств" непричастности России к авиакатастрофе над Донбассом в 2014 году, обнаружены некоторые несоответствия. В статье, опубликованной на сайте "Новой газеты" во вторник, 18 сентября, указывается на несовпадения в датах, а также на различие в почерке, которым был заполнен один из документов.

В версии Минобороны используются данные расследования Международной следственной группы, в котором фигурирует серийный номер двигателя ракеты, сбившей малайзийский "Боинг" - 8869032. При этом ведомство представило несколько документов - "восстановленный подлинник формуляра", "сводную ведомость на изделие" и "журнал принятой продукции", в которых фигурирует указанный номер двигателя ракеты, а также серийный номер собранной ракеты - 8868720.

Документ на готовое изделие заполнен за год до его производства

В качестве даты производства ракеты в документах указывается 24 декабря 1986 года, однако один из документов - "восстановленный подлинник формуляра на двигатель" - датирован 14 января 1986 года. Из этого следует, что документ на готовое изделие был заполнен почти за год до его производства, отмечает "Новая газета".

Также журналисты указали на различие написания цифры "2" в "сводной ведомости на изделие". Кроме того, отмечается в материале, представители Минобороны никак не объяснили, почему они представили "восстановленный подлинник формуляра на двигатель", а не оригинальный документ.

Заявление Минобороны

17 сентября начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин на пресс-конференции в Москве заявил, что ракета, которой сбили малайзийский пассажирский самолет в 2014 году под Донецком, принадлежала войсковой части в Украине. По его словам, ракета 9М38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили лайнер, в декабре 1986 года была передана в зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время эта войсковая часть также находится в Украине.

Минобороны России выяснило, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили этот номер благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о гибели "Боинга". По данным ведомства, ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Как уточнил Паршин, сбившую "Боинг" ракету выпустили 24 декабря 1986 года и через пять дней отправили в Украину по железной дороге.

Данные Международной следственной группы

Международная следственная группа 24 мая представила в нидерландском Утрехте доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17. Следователи пришли к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. Журналистам был представлен видеоанализ передвижений российской установки "Бук" от места ее постоянной дислокации в России до района в Украине, над которым был сбит пассажирский лайнер.

Россия категорически отрицает причастность к крушению малайзийского "Боинга". В Минобороны РФ утверждают, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", не находилась на вооружении российской армии.

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