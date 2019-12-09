"Новая газета" рассказала о похищении автора видео о "резиденции Кадырова"

В Чечне похищен 27-летний блогер Ислам Нуханов, снявший видеоролик о возможной резиденции главы российского региона Рамзана Кадырова. Такие данные содержатся в расследовании российской "Новой газеты", опубликованном в понедельник, 9 декабря.

Молодой человек 31 октября выложил на YouTube снятый им видеоролик под названием "Как живут Кадыров и его соратники". На кадрах, снятых на видеорегистратор в салоне движущегося автомобиля, показаны дома по обе стороны проезжей части, а снимающий не произносит ни слова.

По данным "Новой газеты", на кадрах показана закрытая зона в центре Грозного. Там находятся несколько жилых кварталов и резиденция Рамзана Кадырова, которая "охраняется как стратегический объект", отмечается в расследовании. По периметру зоны "выставлены заградительные дорожные знаки, препятствия, шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты, которые, по сути, запрещают проезд по этим улицам Грозного", подчеркивают авторы публикации.

Пытки в полиции

Сотрудники полиции увезли Нуханова из дома 1 ноября. По сведениям издания, блогера пытали в управлении МВД и тем самым заставили признаться в хранении оружия и применении насилия к представителю власти. Нуханов, который является инвалидом по слуху и зрению, в течение месяца "сидел в подвале УМВД Грозного", указывается в расследовании.

Супруга блогера Елена Мельник обращалась с жалобами на незаконное задержание мужа в Следственный комитет по Чечне, прокуратуру республики, приемную Рамзана Кадырова и в Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни. Однако ей было отказано в рассмотрении заявлений. Кроме того, охранники республиканского прокурора избили женщину, а член СПЧ Хеда Саратова посоветовала Мельник "никуда не лезть, потому что может быть хуже" - по ее словам, блогера могут убить, "а так он просто сядет в тюрьму".

Анонимные угрозы и звонки в органы опеки

Впоследствии жене похищенного стали поступать анонимные телефонные звонки с угрозами. Кроме того, неизвестные сообщили в местные органы опеки о якобы брошенных детях Мельник.

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