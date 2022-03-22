 Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продадут в помощь украинским беженцам | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продадут в помощь украинским беженцам

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен продать на аукционе свою медаль Нобелевской премии мира, а полученные деньги перечислить в фонд помощи беженцам из Украины. Он призвал откликнуться аукционные дома.

Мария Ресса и Дмитрий Муратов на церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2021 год

Мария Ресса и Дмитрий Муратов на церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2021 год

Российская "Новая газета" и ее главный редактор Дмитрий Муратов намерены выставить на аукцион его медаль Нобелевской премии мира, а вырученные средства направить на помощь беженцам из Украины. Об этом говорится в заявлении Муратова, опубликованном на сайте "Новой газеты" во вторник, 22 марта, как по-русски, так и на английском и украинском языках.

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", - указал Дмитрий Муратов.

Говоря о том, что может сделать издание в сложившейся ситуации, он написал: "Поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Муратов перечислил меры, которые необходимо предпринять немедленно: "Прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь, обеспечить беженцев".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти за четыре недели развязанной Россией войны Украину покинули более 3,5 миллиона человек.

Смотрите также:

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников


Смотреть видео 05:41

26-й день войны в Украине: бомбежки, обстрелы, смерти, слезы (21.03.2022)

Контекст

В Германии число беженцев из Украины превысило 218 тысяч

По оценкам, Украину из-за войны покинут до 10 млн человек. В Германии призывают ускорить и улучшить помощь беженцам, прибывающим из Украины.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира (10.12.2021)  

Нобелевка мира для россиянина: кому Дмитрий Муратов посвятил премию. DW Новости (08.10.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский вынесет на референдум все договоренности с Россией  

Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро  

Полк "Азов": мифы и правда об ультраправых защитниках Мариуполя  