 Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей

Нобелевской премии по химии за 2019 год удостоены американцы Джон Гуденоф и Стэнли Уиттинхэм, а также японец Акира Ёсино.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года

Нобелевская премия по химии за 2019 будет вручена Джону Гуденофу из Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета (оба США) и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое. Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Высшая международная научная награда присуждена "за разработку литий-ионных батарей".

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", - указал Нобелевский комитет. Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей, подчеркивается далее.

Премия по химии за 2018 год

В 2018 году премия по химии присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.

Контекст

Присуждение Нобелевской премии по литературе рок-музыканту Бобу Дилану, по мнению карикатуриста Сергея Елкина, может стать поводом для того, чтобы изменить дизайн медали. (14.10.2016)

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными. (04.10.2018)

Фрэнсис Арнольд впервые добилась того, чтобы ферменты целенаправленно развивались в желаемом направлении. Подобные ферменты сегодня используются при производстве различных веществ, в частности биотоплива и лекарств. Джордж Смит разработал "фаговый дисплей пептидов и антител" - метод образования протеинов при помощи бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии), а Грегор Уинтер использовал этот метод для производства новых фармацевтических препаратов.

Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря

10 октября - после вынужденного перерыва в один год - станет известно имя нового лауреата премии по литературе. В последний день "нобелевской недели" назовут обладателя премии мира, одной из фавориток в данной категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг. 14 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

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    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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