 Нобелевская премия по физике присуждена за изучение лазера | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2018

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Европа

Нобелевская премия по физике присуждена за изучение лазера

Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд награждены за достижения в области лазерной физики.

Медаль Нобелевского лауреата

Нобелевскую премию по физике 2018 года разделят ученые Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Их наградили за "новаторские изобретения в области лазерной физики". Об этом Нобелевский комитет объявил в Стокгольме во вторник, 2 октября.

Артур Ашкин изобрел оптический пинцет, которым можно захватывать атомы, частицы, вирусы и другие клетки с помощью лазерных лучей. Жерар Муру и Донна Стриклэнд награждены за изобретение "метода генерирования высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Контекст

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Лауреатом Нобелевской премии мира 2017 года стала "Международная кампания по запрещению ядерного оружия". Это правильное решение в правильный момент, считает Мартин Муно. (06.10.2017)

Стриклэнд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике, ранее награды удостаивались Мария Кюри в 1903 году и Мария Гёпперт-Майер (Maria Göppert-Mayer) в 1963 году.

Нобелевская премия по физике-2018 присуждена в 110-й раз. В 2017 году ее разделили ученые Райнер Вайс (Rainer Weiss), Барри Бариш и Кип Торн, награжденные за обнаружение и наблюдение гравитационных волн в Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).

Годом ранее Нобелевскую премию по физике получили Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл Костерлитц "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи". Они изучали "странные" состояния материи, их исследования помогли лучше понять состояние сверхпроводимости и сверхтекучести.

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  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

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  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

    В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.

  • Махатма Ганди

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира (06.10.2017)

 

 

Контекст

От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

Выбор лауреатов Нобелевской премии с момента ее основания в 1901 году вызывает бурную дискуссию в обществе. DW рассказывает о самых неоднозначных моментах в истории "нобелевки". (06.10.2015)  

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