Ни в какие рамки: в Москве растут протестные настроения

Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми.
Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)
Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)
Оппозиция невиданно сплотилась перед лицом власти, не пускающей ее на выборы, а протестующие на улице все меньше боятся жестких действий силовиков. Впереди - новые столкновения, - считает Александр Плющев. (28.07.2019)
Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального. (26.07.2019)
Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег. (23.07.2019)