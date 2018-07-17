 Ниже пояса: урок стиля от Трампа | Учеба и работа в Германии | DW | 17.07.2018

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Учеба и карьера

Ниже пояса: урок стиля от Трампа

Как правильно выбрать такой мужской аксессуар, как галстук? Можно действовать от противного.

  • Галстуки

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Главный мужской аксессуар

    Об этом предмете одежды одни думают с содроганием, другие - с удовольствием. Некоторые женщины считают, что он может рассказать о мужчине больше, чем обувь. А некоторые мужчины по-настоящему счастливы, когда можно обойтись и без него…

  • Мужчина в деловом костюме

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Люди в галстуках

    Галстук. У него даже есть свой Международный день. Отмечается он 18 октября. Этот аксессуар может сделать мужчину неповторимым или даже "человеком года". Среди обладателей такого титула в Германии - бывший канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt), ведущий одного из самых популярных телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Гюнтер Яух (Günther Jauch) и экс-президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff).

  • Гидо Мария Кречмер

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    С кого можно брать пример

    По-немецки премия, которую ежегодно присуждает Немецкий институт моды в Кельне, называется Krawattenmann des Jahres. Действующим "мужчиной года" по части галстуков является немецкий дизайнер Гидо Мария Кречмер (Guido Maria Kretschmer). Правда, получив эту награду, он как будто распрощался с галстуком. В 2016 году дизайнер появляется на публике, как правило, без него.

  • Дональд Трамп

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Как не надо носить галстук

    А вот с кого точно не стоит брать пример, так это с президента США. Дональд Трамп носит галстук всегда ниже пояса. А это недопустимо, предупреждает Герд Мюллер-Томкинс (Gerd Müller-Thomkins), руководитель Немецкого института моды. Галстук может касаться ремня, но не больше!

  • Галстук

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Чем короче, тем лучше?

    Стилист и консультант по вопросам моды Андреас Розе (Andreas Rose) рекомендует вариант покороче. Между кончиком галстука и ремнем брюк должна поместиться ладонь. Выше поднимать галстук не нужно. За последние годы этот предмет одежды заметно похудел. Оптимальная ширина - от 5,5 до 7 сантиметров. Лучше предпочесть более узкую модель.

  • Менеджеры

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Бизнес "топлес"

    Галстуку уже сулили грустные перспективы. Отношение к этому аксессуару, действительно, сильно изменилось, отмечает руководитель Немецкого института моды. Галстуки будут носить и галстуки не будут носить, констатирует Герд Мюллер-Томкинс. Одна из особенностей дресс-кода в бизнесе - свобода выбора. Коллектив, в котором шеф ходит без галстука, а подчиненные носят этот аксессуар, - уже не исключение.

  • Производство галстуков в Крефельде

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Худеет не только галстук, но и рынок

    Потребительский рынок, на самом деле, становится все меньше. В 2015 году выручка от торговли галстуками и бабочками в Германии составила 15 миллионов евро. В 2011 году - 25,5 миллиона евро. Производство галстуков в Германии сосредоточено в Крефельде. На этот город приходится 80 процентов всех галстуков. На фотографии - предприятие Ascot, специализирующееся на дорогих галстуках.

  • Хайко Маас

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Что сейчас не модно

    Мода на галстуки, конечно, меняется. В этом сезоне немецкие стилисты запрещают носить галстуки с рисунками - слонами и героями мультфильмов. Предпочтение следует отдать однотонным экземплярам. И однозначно - матовым, а не блестящим! Стильным политиком эксперты по вопросам моды считают министра юстиции ФРГ Хайко Мааса (Heiko Maas) - на фотографии. Его галстук часто повторяет цвет костюма.

    Автор: Марина Борисова


  • Галстуки

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Главный мужской аксессуар

    Об этом предмете одежды одни думают с содроганием, другие - с удовольствием. Некоторые женщины считают, что он может рассказать о мужчине больше, чем обувь. А некоторые мужчины по-настоящему счастливы, когда можно обойтись и без него…

  • Мужчина в деловом костюме

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Люди в галстуках

    Галстук. У него даже есть свой Международный день. Отмечается он 18 октября. Этот аксессуар может сделать мужчину неповторимым или даже "человеком года". Среди обладателей такого титула в Германии - бывший канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt), ведущий одного из самых популярных телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Гюнтер Яух (Günther Jauch) и экс-президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff).

  • Гидо Мария Кречмер

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    С кого можно брать пример

    По-немецки премия, которую ежегодно присуждает Немецкий институт моды в Кельне, называется Krawattenmann des Jahres. Действующим "мужчиной года" по части галстуков является немецкий дизайнер Гидо Мария Кречмер (Guido Maria Kretschmer). Правда, получив эту награду, он как будто распрощался с галстуком. В 2016 году дизайнер появляется на публике, как правило, без него.

  • Дональд Трамп

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Как не надо носить галстук

    А вот с кого точно не стоит брать пример, так это с президента США. Дональд Трамп носит галстук всегда ниже пояса. А это недопустимо, предупреждает Герд Мюллер-Томкинс (Gerd Müller-Thomkins), руководитель Немецкого института моды. Галстук может касаться ремня, но не больше!

  • Галстук

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Чем короче, тем лучше?

    Стилист и консультант по вопросам моды Андреас Розе (Andreas Rose) рекомендует вариант покороче. Между кончиком галстука и ремнем брюк должна поместиться ладонь. Выше поднимать галстук не нужно. За последние годы этот предмет одежды заметно похудел. Оптимальная ширина - от 5,5 до 7 сантиметров. Лучше предпочесть более узкую модель.

  • Менеджеры

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Бизнес "топлес"

    Галстуку уже сулили грустные перспективы. Отношение к этому аксессуару, действительно, сильно изменилось, отмечает руководитель Немецкого института моды. Галстуки будут носить и галстуки не будут носить, констатирует Герд Мюллер-Томкинс. Одна из особенностей дресс-кода в бизнесе - свобода выбора. Коллектив, в котором шеф ходит без галстука, а подчиненные носят этот аксессуар, - уже не исключение.

  • Производство галстуков в Крефельде

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Худеет не только галстук, но и рынок

    Потребительский рынок, на самом деле, становится все меньше. В 2015 году выручка от торговли галстуками и бабочками в Германии составила 15 миллионов евро. В 2011 году - 25,5 миллиона евро. Производство галстуков в Германии сосредоточено в Крефельде. На этот город приходится 80 процентов всех галстуков. На фотографии - предприятие Ascot, специализирующееся на дорогих галстуках.

  • Хайко Маас

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Что сейчас не модно

    Мода на галстуки, конечно, меняется. В этом сезоне немецкие стилисты запрещают носить галстуки с рисунками - слонами и героями мультфильмов. Предпочтение следует отдать однотонным экземплярам. И однозначно - матовым, а не блестящим! Стильным политиком эксперты по вопросам моды считают министра юстиции ФРГ Хайко Мааса (Heiko Maas) - на фотографии. Его галстук часто повторяет цвет костюма.

    Автор: Марина Борисова


  

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