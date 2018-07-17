Ниже пояса: урок стиля от Трампа

Как правильно выбрать такой мужской аксессуар, как галстук? Можно действовать от противного.
В завершении Berlin Fashion Week корреспондент DW поговорила с Ташей Тарусовой о том, как она стала моделью и покорила Европу. (09.07.2018)
Аксессуар. Эта небольшая деталь, сопутствующая гардеробу, может иметь важное значение. Особенно если речь идет о бизнес-аксуссуарах. Как они должны выглядеть сегодня? (04.12.2015)
Заказывая новые очки, порадуйтесь их легкости и элегантности. И вспомните женщину, которой мы этим во многом обязаны, - немку Маргу Фаульштих. (27.06.2018)
В Гамбургском музее прикладного искусства открылась выставка об эволюции спортивного стиля. DW выяснила, как одежда для тренировок стала частью повседневного гардероба. (07.09.2016)
Мужчинам проще подобрать гардероб, утверждают женщины. Возможно, если действовать от противного. Вот вещи, от которых лучше отказаться, если вы хотите сделать карьеру в бизнесе. (20.07.2016)