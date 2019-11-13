 Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2020

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Европа

Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час

Новое ограничение скорости в Нидерландах начнет действовать повсеместно с 16 марта. В настоящее время максимальная скорость на автобанах этой страны не должна превышать 130 километров в час.

Дорожный знак в Нидерландах

Скоростная автотрасса в Нидерландах

Нидерланды в борьбе с загрязняющими экологию оксидами азота ограничивают дневное движение на автобанах скоростью в 100 километров в час. Начиная с четверга, 12 марта, на автотрассах страны устанавливаются новые дорожные знаки, сообщило нидерландское ведомство по дорогам и водным путям. Новое ограничение скорости на автобанах вводится повсеместно с 16 марта.

Власти призвали автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками. "Новый лимит скорости на дороге начинает действовать с момента установки соответствующего дорожного знака", - пояснили в ведомстве. Превышать 100 километров в час разрешается в вечерний и ночной период с 19 до 6 часов.

"Поскольку вечером и ночью разрешенная скорость выше дневной, на многих дорожных знаках установлено окно показателей времени", - отметили в ведомстве. Максимальная скорость на автобанах не должна превышать 130 километров в час. Новые ограничения скорости в Нидерландах вводятся в связи с тем, что эта страна значительно превышает допустимые в ЕС объемы выбросов оксидов азота.

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    Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Их протяженность составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль этих магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых из них можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в этом придорожном храме около автобана A45 (Autohof Wilnsdorf), освященном в начале нынешнего лета.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Съезды к ним обозначены специальными дорожными указателями: "Autobahnkirche", "Autobahnkapelle" - "Церковь на автобане", "Часовня на автобане". Первую открыли в 1958 году. Сейчас по всей Германии насчитывается четыре десятка таких храмов.

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    Молитвы у автобана

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    Одна из первых таких церквей находится около города Флото (Vlotho) в городке Экстер (Exter), недалеко от федеральной скоростной магистрали A2. В качестве Autobahnkirche этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят сюда на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров, заезжающих сюда с автобана.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Богослужения евангелической общины Экстера проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Прежде, чем перейти к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь в Экстере. Романская архитектура, XII век...

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Этот храм рассоложен около автобана A4 у городка Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. "Статус" Autobahnkirche ему присвоили в 2005 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом. Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта. Ежегодно эту церковь, построенную в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Особо внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Этот придорожный храм Autobahnkirche Medenbach находится под Франкфуртом-на-Майне, всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Эта католическая придорожная церковь Св. Христофора на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон (Himmelkron), примерно в 20 километрах от Байройта, была освящена в 1998 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


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