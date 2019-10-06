 Нидерланды больше не хотят называться Голландией | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2019

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Европа

Нидерланды больше не хотят называться Голландией

Власти Нидерландов считают, что название Голландия ассоциируется у туристов, в первую очередь, с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Цветущие голландские тюльпаны

Цветущие голландские тюльпаны

Власти Нидерландов собираются отказаться от слова "Голландия" как синонима официального названия государства. Как сообщили в пятницу, 4 октября, британские газеты The Guardian и The Telegraph, власти Нидерландов разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию, направленную на создание образа "открытой и инновационной страны", а также стимулирование экспорта и туризма.

Соответствующая концепция будет представлена уже в конце 2019 года при поддержке правительства, туристической индустрии и частного бизнеса. "Было заключено соглашение о предпочтительном употреблении официального названия страны - Нидерланды, - цитирует The Telegraph пресс-секретаря нидерландского МИДа.

Именно это название, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.

Контекст

В свое время этот район Берлина считался рассадником преступности и разврата. Теперь здесь справил новоселье отель Waldorf Astoria. (17.01.2013)

"Евровидение" - это конкурс песни, доказало первое место Дункана Лоренса. Сергей Лазарев "докричался" только до третьего места. Выступление Мадонны стало восьмиминутным разочарованием. (19.05.2019)

Нидерланды хотят привлечь туристов в провинцию

Как пишет The Guardian, правительство "хочет убрать фокус международного внимания с тех особенностей национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется страна, таких, как культура употребления наркотиков в рекреационных целях и Квартал красных фонарей в Амстердаме.

Кроме прочего, создание нового имиджа должно способствовать повышению популярности у туристов провинций, менее известных, чем столичный регион. В мае 2019 года Нидерландское бюро по туризму и конгрессам (NBTC) заявило, что собирается притормозить продвижение Амстердама, мотивируя это тем, что количество туристов, желающих посетить столицу, может оказаться слишком большим.

Голландия - область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. Именно в области Голландия находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага. В XVI-XVII веках это была наиболее развитая в промышленном отношении область, с которой впоследствии стали ассоциировать все государство.

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    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

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    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


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Ссылки в интернете

Статья газеты The Telegraph о желании Нидерландов отказаться от названия "Голландия"

Статья газеты The Telegraph о желании Нидерландов отказаться от названия "Голландия"

Статья газеты The Guardian о намерении Нидерландов отказаться от названия "Голландия"

Статья газеты The Guardian о намерении Нидерландов отказаться от названия "Голландия"

Сайт Нидерландского бюро по туризму и конгрессам

Сайт Нидерландского бюро по туризму и конгрессам

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как голландские компании могли помочь строить Керченский мост  

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