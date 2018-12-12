"Не верьте Путину", или Что лауреат премии Сахарова Сенцов советовал ЕС

Андрей Сахаров, Нельсон Мандела… Олег Сенцов никогда не мог себе представить, что его имя будут ставить в один ряд с этими людьми. "Это большая честь и большая ответственность", - заверил украинский режиссер во время выступления в Европарламенте. Там 26 ноября ему наконец вручили премию Сахарова, присужденную в 2018 году. Это уже вторая церемония. Год назад в пленарном зале в Страсбурге стояло пустое кресло, ведь Сенцова тогда удерживали в российской колонии. Теперь, после обмена пленными между Украиной и Россией в начале сентября, Европарламент провел новую церемонию, в которой украинец смог участвовать.

Сенцов предостерег политиков ЕС

Сама церемония во вторник была проста. Вначале выступил спикер Европарламента Давид Сассоли, после чего предоставил слово лауреату. Сенцов недолго размышлял о том, что для него значит премия Сахарова, и быстро перешел к своему главному месседжу. "Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира в Донбассе, они не хотят мира Украине, они хотят видеть Украину на коленях", - сказал Сенцов.

Эти слова прозвучали на фоне высоких ожиданий от саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже, а также желания президента Франции Эмманюэля Макрона нормализовать отношения с РФ. Потому Сенцов посоветовал всем политикам в ЕС: "каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы" - думать и о каждом из 13 тысяч погибших в войне в Донбассе, об украинских политзаключенных, до сих пор удерживаемых в России, о крымских татарах, которых могут в любую минуту арестовать в аннексированном Крыму, а также об украинских солдатах, "находящихся в окопах и рискующих жизнью за нашу и вашу свободу".

Обыск у крымских татар под Симферополем, март 2019 года

Сенцов, как обычно немногословный, выступал менее пяти минут. Но этого было достаточно для аплодисментов как евродепутатов, так и гостей Европарламента. Балкон для посетителей и журналистов был почти заполнен. Большинство евродепутатов также присутствовали, много пустых мест было лишь по краям зала заседаний - там, где сидят левые, а также правые популисты. И те, и другие пришли на свои места через несколько минут после того, как Сенцов ушел с трибуны, - чтоб принять участие в голосованиях.

Сенцов: "Хеппи-энд пока не наступил"

Церемония длилась менее получаса, никакие выступления или вопросы евродепутатов запланированы не были. Многим в Европарламенте этого было недостаточно. Потому комитеты по иностранным делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека организовали накануне вечером, 25 ноября, разговор с Сенцовым. Именно эти комитеты отвечают за премию Сахарова.

Когда Сенцов пришел на эту встречу, к нему выстроилась небольшая очередь из евродепутатов, желающих поприветствовать его или сфотографироваться с ним. В итоге заседание минут пять не могло начаться.

Выступая на встрече, многие парламентарии хвалили храбрость Сенцова. "Я восхищаюсь вами и уважаю вас не только за смелость, но и за стойкость. Вы победили. И потому мы очень счастливы, что вы свободны. Вашим примером вы можете вдохновлять людей бороться за свободу не только в Украине или Европе, но и во всем мире, там, где есть диктатуры", - отметила латвийка Сандра Калниете из фракции Европейской народной партии.

Впрочем, похвалы не произвели большого впечатления на украинца. Он поблагодарил евродепутатов за поддержку Украины в борьбе против агрессии России, но напомнил, что эта борьба не завершена. "С моим освобождением хэппи-энд не наступил", - сказал Сенцов и напомнил, что в России до сих пор за решеткой находятся около 100 политзаключенных-украинцев, а в Донбассе контролируемые Россией сепаратисты удерживают более 200 пленных.

Творческие планы режиссера Сенцова

Голос Калниете переполняли эмоции, она даже извинилась, что так волнуется. Возможно, из-за волнений председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер ошибочно назвал Сенцова "российским" режиссером, но сразу же исправился: "Вы, как украинский режиссер и писатель, являетесь очень резким критиком незаконной аннексии Крыма Россией".

Евродепутаты засыпали гостя вопросами и просьбами дать политические советы, но после первого круга выступлений представителей всех фракций, пожелавших прийти на заседание, Сенцов не захотел ничего комментировать.

Макаллистер решил подойти творчески: "В этом "фильме" предусмотрен второй круг (выступлений. - Ред.). Вы - режиссер, а я - актер, но в этот раз все наоборот. Вы можете говорить все, что хотите, особенно о вашем опыте с россиянами". После еще нескольких вопросов Сенцов больше не воздерживался от комментариев.

Говоря о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Украина отказалась от третьего в мире арсенала ядерного оружия и получила взамен заверения касательно ее территориальной целостности, Сенцов заявил: "Раз они (Россия. - Ред.) забрали у нас Крым, пусть вернут нашу бомбу".

Если на многие заявления лауреата премии Сахарова евродепутаты реагировали живо и часто хлопали, после этих слов в зале воцарилось тяжелое молчание. Впоследствии Сенцову не раз пришлось объяснять свои слова. В интервью DW он заверил, что это не было "реальным предложением". "Это не призыв к возвращению атомного оружия, это аргументация в переговорах - с чего все началось и к чему надо вернуться", - подчеркнул Сенцов.

Переговоры в "нормандском" и "минском" форматах он считает тупиком, а возможность настоящего решения проблемы Донбасса и Крыма он видит тогда, когда Владимир Путин перестанет быть президентом России. "И тогда и Украине, и Европе, и всему миру надо быть готовым занять жесткую позицию относительно возврата этих территорий", - уверен он.

Евродепутаты спрашивали Сенцова и о его планах на будущее. Режиссер подтвердил, что сперва собирается завершить съемки фильма "Носорог". Работу над ним он прервал из-за начала протестов на Евромайдане, в которых он участвовал. В целом режиссер подготовил сценарии для пяти фильмов, которые бы хотел снять за пять лет. При этом Сенцов предупредил, что не смешивает творческую работу и с общественной деятельностью, потому не следует ждать от него фильмов о его времени в тюрьме, о Майдане или Крыме.

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