 Нехватка грузчиков в ″Шереметьево″ - тревожный сигнал для России | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.06.2019

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Экономика

Нехватка грузчиков в "Шереметьево" - тревожный сигнал для России

Кадровый голод московского аэропорта - символ того, что в РФ быстро обостряется проблема, над решением которой в Германии бьются уже не первый год: где найти нужных работников?

Женщина на фоне моря чемоданов

Из Москвы пришли курьезные, на первый взгляд, сообщения: в "Шереметьево", крупнейшем международном аэропорте России, прилетевшие пассажиры так долго ждут свой багаж, что им решили бесплатно выдавать воду и сэндвичи, а на вылете сданные чемоданы зачастую не успевают загрузить в самолеты и их отправляют уже следующим рейсом. И все потому, что главные воздушные ворота столицы РФ столкнулись с острым дефицитом грузчиков. Об этом 3-4 июня рассказали московские газеты "Ведомости" и "Коммерсант".

Стало трудно найти даже низкоквалифицированные кадры

Курьезными это сообщения кажутся потому, что невольно напрашивается вопрос: неужели в городе с населением свыше 12,5 миллионов человек не могут найти несколько сот мужчин на довольно прилично оплачиваемую неквалифицированную работу (якобы 45 тысяч рублей чистыми)? Претенденты, правда, должны иметь гражданство РФ, поскольку аэропорты - режимные объекты, и вызывать доверие, поскольку имеют дело с чужим имуществом. Но это, казалось бы, вполне выполнимые требования. 

Тем не менее проблема возникла, пусть даже во многом из-за управленческих просчетов самого аэропорта. В любом случае (временная) нехватка грузчиков в "Шереметьево" вполне может стать запоминающимся символом. Символом стремительно обостряющейся в России проблемы дефицита кадров - любых, даже низкоквалифицированных.

Грузовики стоят в ряд

Немецким транспортным фирмам все труднее найти водителей для своих грузовиков

Германия над решением этой же проблемы бьется уже не первый год, причем с переменным успехом, что отчасти связано с высокими темпами экономического роста. Так, практически одновременно с сообщениями про дефицит грузчиков в Москве пришла новость про нехватку десятков тысяч дальнобойщиков в ФРГ. По данным агентства dpa, ежегодно на пенсию отправляются около 30 тысяч водителей, а на замену им приходит почти вдвое меньше начинающих шоферов, при этом спрос на перевозки растет. 

С аналогичными трудностями сталкивается и один из крупнейших работодателей в стране - государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn: в ближайшие 10-15 лет на пенсию уйдет половина ее нынешних сотрудников. Речь идет не только о машинистах, но и о ремонтных рабочих, поездных диспетчерах, электротехниках, уборщицах. Как видим, на немецком рынке труда все острее сказывается демографическая тенденция, характерная и для России: старение общества ускоряется.

Повышение пенсионного возраста способствует достижению цели

При всех различиях между Германией и Россией, обе страны пытаются решить нарастающую проблему фактически одинаковыми способами, тем более, что большого выбора вариантов все равно нет. Однако немецкие и российские власти существенно отличаются друг от друга при расстановке приоритетов и акцентов.

Пожилой рабочий за станком

Многим фабрикам, особенно в небольших городах, будет трудно найти замену пожилым рабочим

Так, и Германии, и России (как и другим европейским странам) пришлось пойти на повышение пенсионного возраста. При этом РФ, начав значительно позже, намерена уложить переходный период в более сжатые сроки. В ФРГ процесс более растянут по времени, зато конечная цель не 60 лет у женщин и 65 у мужчин, как в России, а 67 лет для обоих полов.

Это выгоднее для немецкой экономики, которая остро нуждается в представителях как "типично мужских", так и "типично женских" профессий. Например, в сфере амбулаторного и стационарного ухода за пожилыми и больными, где в основном трудятся женщины, сейчас насчитывается почти 40 000 вакансий. 4 июня правительство ФРГ утвердило целый ряд законодательных мер, призванных повысить зарплаты и улучшить условия труда для персонала домов престарелых и больниц. Это может повысить привлекательность данной профессии, но не утолит в целом кадровый голод в стране.

Без массового притока трудовых мигрантов проблему не решить

В кратко- и среднесрочной перспективе решить общенациональную проблему быстро обостряющегося дефицита трудовых ресурсов можно только путем усиленного привлечения иностранной рабочей силы. Это давно уже осознали в ФРГ: понятие "гастарбайтер" родилось здесь еще в 1950-е годы во времена "экономического чуда". Да и в России бурному росту экономики в 2000-е годы в немалой степени способствовало именно массовое привлечение трудовых мигрантов из европейских и центральноазиатских постсовестких государств.

Таджикский строитель с Москве

Недавний строительный бум в Москве был бы немыслим без рабочих из Центральной Азии

Весьма показательно, что теперь, на новом витке демографического и экономического развития, и Германия, и России практически одновременно озаботились приведением миграционного законодательства в соответствие с требованиями времени. Партии правящей в ФРГ коалиции в начале октября 2018 года согласовали основные положения нового иммиграционного законодательства, за которое после многомесячного обсуждения и доработки бундестаг может проголосовать 7 июня. А президент РФ Владимир Путин в конце октября 2018 года подписал указ о концепции миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

Цель у Берлина и Москвы фактически одна и та же: в условиях истощающихся трудовых ресурсов привлечь как можно больше иностранной рабочей силы. Вот только приоритеты расставляются в данном случае совершенно по-разному.

Различия российской и немецкой концепций

Суть российской концепции гостевой комментатор DW Иван Преображенский описал словами "миграционная политика земли и крови". Иными словами, Россия намерена приглашать из зарубежья главным образом русских и русскоязычных. Раздача российских паспортов жителям сепаратистских "республик" на востоке Украины тоже во многом связана именно с этим. 

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В 2018 году в Германии разрешение на работу Blue Card получили более 27 тысяч человек, в том числе 1 600 российских граждан. ФРГ - лидер ЕС по выдаче таких удостоверений. (04.06.2019)

Миллионы, которых ждут в Кремле, это гости из Центральной Азии и украинцы, присоединенные вместе с землей. Россия останется непривлекательной для других мигрантов, считает Иван Преображенский. (01.11.2018)

Немецкие эксперты убеждены: в любом стареющем обществе, в том числе и российском, мужчины и женщины должны дольше работать, иначе пенсионная система рухнет. (14.06.2018)

Суть новой немецкой концепции состоит в стремлении резко увеличить приток в Германию профессионалов из стран за пределами Евросоюза, имеющих не только высокий, но и средний и даже относительно низкий уровень квалификации. Иными словами, ФРГ существенно расширяет теперь возможности трудоустройства для обладателей рабочих и ремесленных профессий.

Ведь высококвалифицированные кадры и так едут, например, по системе Blue Card. В прошлом году немецкие власти выдали рекордное количество таких разрешений на работу, причем активнее всех их получали специалисты из Индии, Китая, России, Турции и Бразилии (кстати, тут все ключевые страны группы БРИКС).

Как быстро новые меры привлечения трудовых мигрантов позволят заполнить почти 1,5 миллиона вакансий на немецком рынке труда, покажет будущее. Во всяком случае в Германии не проходит, пожалуй, и дня, чтобы политики, предприниматели, СМИ или ученые не напоминали обществу о том, что дефицит кадров становится тормозом для развития бизнеса и роста экономики ФРГ и что это в перспективе угрожает благосостоянию населения.

В России дискуссия идет менее интенсивно, хотя, к примеру, опрошенные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) иностранные компании в РФ только что назвали "отсутствие квалифицированного персонала" вторым по важности препятствием для своей деятельности на российском рынке после "нормативных ограничений".

В этом смысле эпизод с грузчиками в "Шереметьево" именно в силу своей курьезности мог бы привлечь внимание российской общественности к проблеме нарастающего дефицита кадров в стране. Проблеме, от которой пострадают далеко не только сдающие багаж авиапассажиры.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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