Нетребко запела после карантина и вернула оперу в Германию

"Вся сцена отдана Анне" - так озаглавила свою статью немецкая газета Süddeutsche Zeitung. "Выступление королевы", "дива", "грандиозная Елизавета", "Опера с большой буквы еще жива", - подхватили другие немецкие СМИ в своих лестных комментариях. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции на знаменитой сцене в Дрезденском государственном оперном театре состоялась большая премьера. Случилось все уже пару дней назад, но к нынешнему моменту о громком событии отписались все крупные немецкие СМИ, а нам было интересно дождаться их реакции.

Опера возвращается!

Длительное молчание, воцарившееся на сцене знаменитой Оперы Земпера по вине коронавируса, прервала опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди. В роли французской принцессы Елизаветы Валуа, ставшей женой испанского короля Филиппа II, блистала российская оперная певица Анна Нетребко. Четыре вечера публика наслаждалась ее лирическим сопрано. По заявлению самой певицы агентству dpa, выход на сцену после длительного перерыва стал для нее лично настоящим музыкальным и психологическим испытанием.

Поклоны после премьеры. 19 июня 2020 года, Опера Земпера

Руководство оперного театра решило начать возвращение к нормальной жизни с серии постановок и концертов под символическим общим названием "Начало". К новым правилам приходится привыкать всем: постановщикам, музыкантам, артистам, публике. Дистанция должна быть соблюдена между выступающими, между гостями в зале, а также между публикой и выступающими. Поэтому пять пустых первых рядов партера "защищают" теперь зрителя от сцены, а в зале - много пустых мест, несмотря на звездных участников.

Постановка оперы Верди получилась эксклюзивная, почти камерная - "такая, какой могла бы быть элитарная опера", написали немецкие СМИ. Нетребко пела для 330 зрителей. В докоронавирусные времена зал дрезденской оперы вмещал почти в четыре раза больше гостей. Сам "Дон Карлос" Верди был существенно сокращен: всего полтора часа вместо четырех действий.

Аплодисменты заполнили полупустой зал

В постановке приняли участие инструменталисты Саксонской государственной капеллы (Sächsische Staatskapelle Dresden) и солисты хора Дрезденской оперы. Плюс звезды. Но только два человека на сцене могли приближаться друг к другу, не боясь нарушить ограничения. Елизавета Валуа, которая стала женой короля, отобравшего невесту у своего собственного сына, и дон Карлос, партию которого исполнял азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, супруг Анны Нетребко. "Как раз та пара, которая по сюжету оперы должна быть разлучена", - иронично замечает обозреватель газеты FAZ Михаэль Эрнст (Michael Ernst).

Опера Земпера постепенно возвращается к нормальной жизни

Ни пустые места, ни сокращения, ни отсутствие реквизитов не смогли испортить настроение публике. Полупустой зал заполнили бурные аплодисменты и овации, которые не стихали 15 минут после окончания представления.

И это - не конец, а "Начало"! Концерты, которыми будет дирижировать Кристиан Тилеман (Christian Thielemann), продолжат программу, которая продлится вплоть до летних каникул. "Жесткие ограничения останутся, поэтому, осознавая это, понимаешь, что "Дон Карлос" был звездным часом!" - смотря в будущее, пишет обозреватель газеты FAZ не без грусти.

Кстати, оперу "Дон Карлос" должны были сегодня, 25 июня, давать и в Большом театре в Москве, однако спектакль был отменен из-за коронавируса.

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