 Несмотря на уход из Сирии, США намерены лидировать в борьбе с ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Несмотря на уход из Сирии, США намерены лидировать в борьбе с ИГ

Решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии - лишь изменение тактики, заявил Майк Помпео на встрече с представителями стран из антитеррористической коалиции.

Госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Вашингтоне

Несмотря на решение о выводе войск из Сирии, США не намерены отказываться от лидирующей роли в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне в среду, 6 февраля, на конференции по противостоянию ИГ, в которой приняли участие представители ряда международных организаций и более 70 стран-членов возглавляемой США антитеррористической коалиции.

Контекст

Администрация США выводит военных из Сирии и не торопится с новыми санкциями в отношении России. Константин Эггерт о том, почему Дональд Трамп не спешит давить на Владимира Путина. (21.12.2018)

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано? (04.09.2018)

Хотя исламские террористы потеряли почти все подконтрольные им территории в Сирии и Ираке, они продолжают представлять угрозу, отметил глава американской дипломатии. Поэтому заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии означает лишь изменение тактики, продолжил Помпео. 

Операция возглавляемой США международной коалиции против ИГ началась в августе 2014 года с ударов по объектам джихадистской группировки на территории Ирака. В следующем месяце коалиция начала атаки на террористов в Сирии. В конце декабря 2018 года Трамп неожиданно объявил о выводе из Сирии всех американских военнослужащих, объяснив это тем, что победа над ИГ якобы уже одержана. Вскоре после этого Помпео и представитель коалиции заявили, что военнослужащие США начали покидать Сирию, но не назвали график их вывода.

Смотрите также:

  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:48
Now live
01:48 мин

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

Контекст

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. О тех, кто уже потерял работу, - в галерее DW. (01.08.2017)  

Ссылки в интернете

Возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Сирии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

Сирийский театр военных действий - "Заповедник"  

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?  

Также по теме

USA l US-Konsulat in Basra soll geschlossen werden l Mike Pompeo

Госсекретарь США объявил о начале вывода американских войск из Сирии 04.01.2019

Несмотря на подписание указа о выводе военнослужащих из Сирии, президент США Дональд Трамп ясно заявил о необходимости продолжать борьбу с "Исламским государством", подчеркнул Майкл Помпео.

Syrien US Armee in Manbij

Комментарий: Вывод американских войск из Сирии станет ошибкой 21.12.2018

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии. Это серьезная ошибка, которой воспользуются Россия, Башар Асад и "Исламское государство", предупреждает Удо Бауэр.

US Truppen im Arabischen Golf

Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии 24.12.2018

Неожиданное решение президента США о выводе войск из Сирии повергло в шок многих союзников Вашингтона. В то же время Турция приветствовала этот шаг, обещав искоренить остатки "Исламского государства" в Сирии.

Реклама

Самые читаемые

Трамп рассказал американцам об "экономическом чуде" и "глупых войнах"  

ЕСПЧ обязал РФ выплатить семье убитого замглавы МЧС Чечни 69 тысяч евро  

Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно