Несколько вьетнамцев из фуры в Эссексе ранее жили в Берлине

Некоторые из 39 человек, найденных мертвыми в авторефрижераторе в британском графстве Эссекс, провели некоторое время в Берлине. Об этом сообщила в субботу, 23 ноября, немецкая общественно-правовая телерадиокомпания RBB, ссылаясь на расследование, проводимое совместно с нидерландским изданием Argos.

В числе погибших была 19-летняя вьетнамка Ти Н., утверждают расследователи. Они изучили профиль девушки в социальной сети Facebook. Полученные данные показали, что Н. покинула родную деревню еще в августе, направившись в Китай, а затем - в Германию.

В рефрижераторе были обнаружены тела не менее трех несовершеннолетних. Один из них, по данным нидерландского издания Algemeen Dagblad, ранее находился в центре для соискателей убежища, но затем исчез. Это произошло в месте, "особенно безопасном" для "нуждающихся в защите" мигрантов, заявило нидерландское агентство по принятию соискателей убежища COA.

Ранее издание сообщало, что шесть вьетнамских подростков в августе пропали из центра по размещению мигрантов в провинции Лимбург на юге Нидерландов. Полиция задействовала вертолеты для их розыска.

Водителю фуры предъявлены обвинения

Грузовик, в котором находились 39 трупов, был обнаружен в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе 23 октября. Согласно выводам предварительного следствия, автомобиль 22 октября прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. На следующий день фура достигла Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где в итоге был обнаружен. Сам автомобиль зарегистрирован в Болгарии.

Полиция Эссекса взяла под стражу водителя автомобиля, 25-летнего уроженца Северной Ирландии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, заговоре с целью торговли людьми, а также отмывании средств. О задержании еще одного подозреваемого, также выходца из Северной Ирландии, стало известно 22 ноября.

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