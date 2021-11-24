Неполиткорректный "Щелкунчик": почему в Берлине отменили балет Чайковского

Вместо волшебного балета "Щелкунчик" Чайковского, традиционного для предновогоднего репертуара, в Берлине в этом сезоне будет идти "Дон Кихот". События в этом балете происходят, однако, под раскаленным солнцем Испании отнюдь не в канун Рождества, поэтому решение руководства театра не могло не вызвать вопросов. Как никак, "Щелкунчик" стоимостью 1,5 миллиона евро, поставленный в Берлине в 2013 году российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, был одним из самых популярных спектаклей в репертуаре театра.

Причину отмены "Щелкунчика" объяснила исполняющая обязанности директора Берлинского государственного балета Кристиана Теобальд (Christiane Theobald). В интервью берлинской газете Berliner Zeitung она, в частности, сказала: "Я убеждена, что мы должны поместить этого "Щелкунчика" в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару".

Постановка Мариуса Петипы вызвала вопросы

Отмененный в Берлине "Щелкунчик" является реконструкцией оригинального балета 1892 года в постановке Мариуса Петипы для Мариинского театра в Санкт-Петербурге. То есть сегодняшний зритель видит на сцене то, что более ста лет тому назад породили танцевальный гений и воображение легендарного танцора и балетмейстера. А ему помимо сказочной мышиной возни под елкой привиделись разнообразные экзотические танцы народов мира. И хотя в Турции и Китае Петипа не бывал, хореографию китайских и турецких танцев он осилил.

В 2021 году некоторые элементы этой хореографии и вызвали обеспокоенность на родине Э. Т. А. Гофмана (E. T. A. Hoffmann), автора рождественской повести-сказки "Щелкунчик и Мышиный король", по мотивам которой создан балет "Щелкунчик".

"Китайский танец показывает стереотипно семенящие шаги. В момент создания хореографии они не вызывали критических нареканий. Но сегодня мы должны это объяснить. Восточный танец с женщинами из гарема и солистом с коричневым макияжем на теле - это сегодня тоже нельзя выносить на сцену без объяснения. (…) В связи с актуальными дискуссиями о том, какой репертуар еще можно показывать в постколониальные времена, мы должны проверить, не будет ли сложностей с постановками в их первоначальной форме", - пояснила отмену "Щелкунчика" нынешняя глава Берлинского балета Кристиана Теобальд.

Что делать с "неполиткорректными" классическими постановками?

Берлинский государственный балет еще в 2015 году отреагировал на новые веяния политкорректности - в ответ на жалобы общественности для спектакля "Щелкунчик" перестали красить в черный цвет лица двух детей, выходивших на сцену в роли статистов. С тех пор так называемый "блэкфэйс" в Берлине не практикуется.

В ноябре 2020 года Берлинский балет оказался в центре еще одного скандала. Танцовщица ансамбля тогда публично заявила, что неоднократно подвергалась в театре дискриминации и расовым оскорблениям, особенно со стороны балетмейстера, из-за цвета ее кожи. Дело дошло до суда и было полюбовно улажено. Но руководство театра после инцидента пообещало "радикальные изменения" в театре и провело серию дискуссий под названием "Балет для будущего? Нам нужно поговорить!"

"Баядерка" в постановке Берлинского государственного балета

Суть их сводилась к тому, допустимо ли показывать сегодня шедевры столетней давности, которые не соответствуют современным нормам политкорректности. Что делать с классическим "Щелкунчиком", в котором предполагаемые фольклорные номера исполняют отнюдь не восточные танцовщицы и не китайские акробаты? Можно ли еще выпускать на сцену псевдо-индийских храмовых танцовщиц в "Баядерке"? И насколько соответствуют духу нашего времени покорные женские персонажи из потустороннего мира в балете "Жизель"?

"Жизель" в постановке Берлинского государственного балета

Участники и участницы дискуссий в Берлинском балете тогда пришли к выводу, что делать что-то надо, но не запрещать и не подвергать цензуре, а объяснять в тех же программках, почему некоторые сцены балетов в оригинальной постановке могут сегодня показаться оскорбительными.

Объяснять, а не отменять

Так почему же "Щелкунчика" отменили, а не объяснили? Исполняющая обязанности директора Берлинского государственного балета Кристиана Теобальд сослалась на нехватку времени. "Я не сторонник отмен в культуре, напротив, я считаю, что такой большой ансамбль, как наш, должен иметь большой балетный репертуар. Но я просто не успеваю. Нужно провести массу специальных мероприятий, надо выслушать мнение ученых. Надо переделывать сопроводительные программки".

В балете "Дон Кихот", поставленном испанским хореографом Виктором Улатэ и заменившем "Щелкунчика", тоже есть вариации на тему народных танцев. Но руководство берлинского балета не видит проблем с gitanos, что переводится как "цыгане". "Это термин, которым синти и рома в Испании обычно сами себя называют, - отметила Кристиана Теобальд. - Так что gitanos в испанском языке не имеет такого негативного оттенка, как слово на букву "Ц" в немецком. Но постановка содержит, тем не менее, романтические стереотипы. Мы связались с представителями синти и рома в ходе работы над реконструкцией этого балета, переделали программку, есть сопроводительная информация".

"Щелкунчик" в Берлинском государственном балете

Неискушенный зритель, возможно, и не заметит разницы между оригинальной версией классического балета и его слегка подретушированной современной копией. Но истинных любителей балета любые вторжения в оригинальную постановку не очень радуют. Ведь балет существует только в момент его исполнения, а у Петипы и его современников еще не было возможностей делать видеозаписи.

"Исторические балетные версии, - пишет одна читательница Berliner Zeitung, это - традиция; обрезание их в соответствии с сегодняшней политкорректностью лишает их достоинства и самобытности. Существуют новые версии старых балетов (например, "Жизель" Акрама Хана), которые являются прекрасными новыми интерпретациями. Но это не значит, что традиционные версии больше не надо ставить: это прекрасные балеты, и они нравятся широкой аудитории! Мои пожелания таковы: сохраните классику, включите в программу ссылки на исторический контекст и указания на расизм и прочие проблемы. Пусть новые постановки классического балетного наследия интерпретируют его в духе нового времени. Ах, да, и не надо недооценивать зрителей. Большинство из них знает, что "Щелкунчик" - это сказка".

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