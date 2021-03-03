"Лебединое озеро" в пластиковых пузырях. Это уже реальность

Что делает культура во время пандемии? Имровизирует! Как, например, артисты Штутгартского балета, которые не могут танцевать для публики из-за жетского локдауна в стране. На фотографиях мы видим их в классических костюмах, надетых для исполнения знаменитых партий из балетов "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро". Они легко передвигаются по сцене, сохраняя при этом социальную дистанцию. А сделать им это помогают огромные прозрачные шары... Полюбуйтесь только!

Эта акция стала частью проекта "Social Distance Stacks". Фотограф Флориан Менерт (Florian Mehnert) ищет ответы на вопросы, которые ставит перед нами пандемия. Какое влияние оказывает на нас необходимость соблюдать дистанцию? Какую роль играет близость, прикосновения? Изменят ли новые правила, по которым сейчас живет наше общество, культуру общения? В объектив фотокамеры попали не только танцовщики и танцовщицы, но и музыканты, спортсмены, а также простые пенсионеры.

"Этот проект показывает как раз то, чего так не хватает артистам и всем нам: быть вместе в танце, чувствовать близость партнера - на сцене, с публикой", - заявил в интервью dpa Тамас Детрих (Tamas Detrich), балетмейстер из Штутгарта.

Флориан Менерт - концептуальный художник. Идея проекта с пластиковыми пузырями возникла у него совершенно спонтанно. В своем проекте он ставит вопросы, на которые пока нет ответов.

"Находясь в таком пузыре, артист слышит только себя", - рассказал Флориан Менерт в интервью DW. В такой ситуации - наедине с самим собой - оказались многие люди во время пандемии. На всю фотосъемку у Флориана остается 15 минут после того, как шары надуты. Акустика внутри очень странная, признаются артисты и музыканты, принимавшие участие в акции художника в начале этого года.

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