 Непогода в Италии привела к человеческим жертвам | Новости из Германии о Европе | DW | 28.10.2018

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Европа

Непогода в Италии привела к человеческим жертвам

Итальянские СМИ сообщают о четырех погибших в результате оползня в Калабрии. В ряде областей объявлен красный уровень опасности.

Тучи над Венецией (фото из архива)

Тучи над Венецией (фото из архива)

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Сильный дождь и ветер в итальянской области Калабрия привели к человеческим жертвам. Итальянские информагентства со ссылкой на полицию в воскресенье, 28 октября сообщили о гибели четырех человек в результате оползня в районе города Кротоне.

Погибшие ремонтировали вышедший из строя в результате непогоды трубопровод. Еще один смертельный случай зафиксирован в окрестностях порта Катандзаро, где течением унесло парусное судно.

29 октября в Италии ожидается ухудшение погодных условий. Ведомство по предотвращению чрезвычайных ситуацийобъявило красный уровень опасности для ряда областей и автономных регионов страны. В частности, в Венеции и ряде районов Тосканы 29 октября отменены занятия в школах.

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