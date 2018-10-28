Непогода в Италии привела к человеческим жертвам

Итальянские СМИ сообщают о четырех погибших в результате оползня в Калабрии. В ряде областей объявлен красный уровень опасности.
Сильный дождь и ветер в итальянской области Калабрия привели к человеческим жертвам. Итальянские информагентства со ссылкой на полицию в воскресенье, 28 октября сообщили о гибели четырех человек в результате оползня в районе города Кротоне.
Погибшие ремонтировали вышедший из строя в результате непогоды трубопровод. Еще один смертельный случай зафиксирован в окрестностях порта Катандзаро, где течением унесло парусное судно.
29 октября в Италии ожидается ухудшение погодных условий. Ведомство по предотвращению чрезвычайных ситуацийобъявило красный уровень опасности для ряда областей и автономных регионов страны. В частности, в Венеции и ряде районов Тосканы 29 октября отменены занятия в школах.
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