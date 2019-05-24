 Неожиданные находки из немецкой канализации (фото) | Кадр дня | DW | 25.05.2019

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Кадр за кадром

Неожиданные находки из немецкой канализации (фото)

От вставной челюсти до мобильного телефона, - все эти предметы каким-то образом оказались в канализации одной из баварских коммун.

Винтерхаузен

Винтерхаузен • В 2017 году в Германии вступили в силу новые правила утилизации шлама коммунальных очистных сооружений. Уже сейчас его фактически невозможно больше использовать на полях в качестве удобрения. Теоретически это пока разрешено, но требования экологической безопасности очень строгие. Сейчас существенная часть отходов примешивается к топливу угольных электростанций и цементных заводов, а также поступает в обычные мусоросжигательные цехи. За последние четыре года стоимость утилизации в Германии увеличилась почти втрое - до 170 евро за тонну. Годовой объем составляет 1,7 миллиона тонн.

Предметы, изображенные на этой фотографии, были извлечены из канализации в баварском Винтерхаузене в самом начале процесса - на этапе первичной фильтрации сточных вод. Что упало, то пропало…

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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