Неожиданные находки из немецкой канализации (фото)

Винтерхаузен • В 2017 году в Германии вступили в силу новые правила утилизации шлама коммунальных очистных сооружений. Уже сейчас его фактически невозможно больше использовать на полях в качестве удобрения. Теоретически это пока разрешено, но требования экологической безопасности очень строгие. Сейчас существенная часть отходов примешивается к топливу угольных электростанций и цементных заводов, а также поступает в обычные мусоросжигательные цехи. За последние четыре года стоимость утилизации в Германии увеличилась почти втрое - до 170 евро за тонну. Годовой объем составляет 1,7 миллиона тонн.

Предметы, изображенные на этой фотографии, были извлечены из канализации в баварском Винтерхаузене в самом начале процесса - на этапе первичной фильтрации сточных вод. Что упало, то пропало…

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Как отказаться от пластика в быту

Как отказаться от пластика в быту Найти альтернативу пластику Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

Как отказаться от пластика в быту Для тех, кому лень готовить Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

Как отказаться от пластика в быту Беда спортивной одежды Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

Как отказаться от пластика в быту Экологичная стирка Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

Как отказаться от пластика в быту Правильная зубная щетка Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

Как отказаться от пластика в быту Для чистки ушных раковин Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

Как отказаться от пластика в быту Выбирая косметику Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Как отказаться от пластика в быту Еще одна причина отказаться от автомобиля Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

Как отказаться от пластика в быту Альтернатива пластиковой посуде Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

Как отказаться от пластика в быту Эксперимент с форматом "кофе с собой" В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

Как отказаться от пластика в быту Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится. Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат



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