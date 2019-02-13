Немцы считают США самой большой угрозой миру

Больше половины немцев (56%) считают, что самую большую угрозу для мира на планете представляют США. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в среду, 13 февраля, исследования, которое провел социологический институт Allensbach по заказу Центра стратегии и высшего руководства. Результаты опроса ясно показывают, что для жителей Германии существует центральный фактор, который вызывает у них страх, и это - США под руководством президента Дональда Трампа, пояснил профессор Центра Клаус Швайнсберг (Klaus Schweinsberg).

Согласно исследованию, жители ФРГ видят угрозу также: в Северной Корее (45%), Турции (42%) и России (41%). При этом на востоке Германии РФ опасным государством считают меньше четверти населения (21%), в то время как на западе страны такого мнения придерживается почти половина жителей (45%). Восточные немцы также испытывают больший страх перед США, чем те, кто проживают в Западной Германии.

Немцы стали меньше боятся терактов

Как следует из опроса, немцев в целом больше волнует ситуация в мире и Европе, чем личные заботы. Так, 69% респондентов беспокоит то, что обстановка с безопасностью в Европе и мире становится все менее предсказуемой. В то же время уровень озабоченности безопасностью внутри ФРГ с 2016 года постепенно снижается. В частности, немцы стали меньше бояться возможных терактов. Несмотря на это, места боевых операций против террористической группировки "Исламское государство" жители ФРГ по-прежнему считают самым опасным очагом напряжения.

Если говорить о личной ситуации, то немцев больше всего волнует тема старения, связанная с потребностью в уходе и бедностью. Однако жители Германии "оценивают в настоящее время свою личную ситуацию гораздо позитивнее, чем развитие общества в целом и ситуацию в мире", отметила профессор Ренате Кёхер (Renate Köcher) из института Allensbach.

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