Немцы считают правый радикализм проблемой восточной Германии

Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, и опубликованного в воскресенье, 2 сентября. Так, 66 процентов респондентов уверены, что правый радикализм больше распространен в восточных землях, 21 процент считает по-другому. Среди опрошенных непосредственно из восточной части Германии такого мнения придерживаются 57 процентов, а 39 процентов отрицают, что здесь проблема правого радикализма стоит острее, чем на западе страны.

Миграционный кризис ухудшил ситуацию в стране

66 процентов участников опроса заявили, что ситуация в стране изменилась в худшую сторону с начала миграционного кризиса в 2015 году. Только 17 процентов респондентов считают, что за эти годы в Германии произошли положительные изменения. Четверо из пяти опрошенных (82 процента) согласны с тезисом о значительном ухудшении общественного климата в стране за это время. Лишь 11 процентов придерживаются иного мнения.

27 процентов опрошенных считают нормальным явлением протесты против иностранцев, 66 процентов выступают против. Однако протесты против преступлений, совершенных иностранцами одобряет 71 процент респондентов и лишь 21 процент считает их неправильными.

Глава МВД: Миграционный вопрос расколол общество

"Страна значительно изменилась, - признал в интервью Bild am Sonntag министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). - Порог толерантности снижается, дебаты становятся ожесточеннее. Миграционный вопрос приводит к росту страхов и опасений населения. Эта тема раскалывает и поляризует наше общество".

Глава МИД критикует инертность немцев в борьбе против расизма

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью изданию упрекнул немцев в инертности в деле борьбы с расизмом и защиты демократии. "В нашем обществе, к сожалению, широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть", - заявил министр. "Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны", - подчеркнул он. Глава МИД призывает немцев отбросить позицию пассивных наблюдателей и поднять свой голос против нацизма и антисемитизма.

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Германия - "земля обетованная" для беженцев? ФРГ - "земля обетованная" для беженцев? В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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