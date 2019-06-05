Немцы и комплименты: что можно на работе

"Вы сегодня прекрасно выглядите!" - так шеф приветствует свою 27-летнюю коллегу Лару. Она в замешательстве. Девушка только начинает карьеру, и опыта у нее, конечно, мало, но она знает, что комплиментам (тем более между шефом и подчиненными!) на работе не место. С другой стороны, с начальником, который ценит Лару и видит в ней подающего большие надежды специалиста, отношения у нее профессионально-дружеские.

Шеф, взявший на себя роль наставника молодого специалиста, хотел подбодрить Лару перед ответственным выступлением. Делая комплимент своей сотруднице, он не учел два факта. Он сам слишком долго проработал в других европейских странах. В Германии к комплиментам относятся иначе. Но как?

Особенности восприятия

С одной стороны, речь идет о восприятии прекрасного. Но именно над этим немцам, очевидно, еще следует поработать: в Германии, к сожалению, уже на протяжении десятилетий особым шиком считается не одеваться шикарно, особенно "ради кого-то". А жаль!

Катарина Штарлай

Как совершенно точно описывает модельер Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop), со времен эпохи бидермейера щегольство здесь приравнивается к распущенности. В отличие, например, от Японии, где мода, и речь идет не только о высокой моде, расценивается как искусство. Вспоминаю слова Йоопа о немецком обществе: "Словно это похвально, намеренно не следить за собой". Совершенно иначе к моде относятся, впрочем, не только в Японии. Например, в Италии и в ряде других стран стильная одежда и дорогие автомобили приобретаются не на зависть другим, а из-за желания обладать прекрасным. Это естественная тяга к красивым вещам.

Но представить себе группу мужчин, оживленно жестикулирующих и собравшихся вокруг припаркованной возле одного из офисов Германии новенькой машины (например, Ferrari), - сцена все еще из области фантастики.

В рамках этикета

С другой стороны, комплимент шефа по поводу внешнего вида сотрудника может указывать на попытку пренебречь правилами этикета, на некую фамильярность. Особенно, если это касается сотрудницы. Уж слишком тонкая грань между искренней доброжелательностью и недвусмысленными намеками.

Тема сексуальных домогательств на работе перестала быть табу. Женщины и мужчины, столкнувшиеся с такой проблемой, хотят рассказать о ней. О многих случаях широкая общественность узнала после флешмоба против сексуального насилия под хэштегом #MeToo, в котором приняли участие миллионы пользователей соцсетей.

Да, эта проблема в реальной жизни порой слишком легко преуменьшается как нечто в диапазоне от недоразумения до флирта. Но ведь далеко не каждый комплимент следует понимать превратно и расценивать как домогательство.

Как же научиться отличать дружеское расположение коллег, с благодарностью принимать комплименты и делать их, не боясь быть неправильно понятым?

Попробую дать несколько советов.

- Комплименты надо делать от души, а не из корыстных побуждений. Такая похвала, как "У тебя всегда отличные презентации PowerPoint, ты не мог/не могла бы и мою на завтра подготовить?" в разряд искренних комплиментов явно не входит.

- Комплименты лучше делать лично, с глазу на глаз, но не "между прочим", пробегая мимо.

- В отличие от обычной похвалы, делать комплименты иногда даже лучше "с опозданием". В приведенном выше случае шеф мог бы сказать на следующий день после конференции: "Вчера на встрече с клиентом вы выглядели очень элегантно. Это еще больше подчеркнуло профессионализм подготовленной вами презентации".

- Делая комплимент, уточните, что вас восхищает конкретно. Например: "Красный цвет пиджака вам очень к лицу. Он наилучшим образом характеризует вашу энергичность. Это позволило удерживать внимание аудитории на протяжении всего доклада ".

- Всегда ставьте успех того, к кому вы обращаетесь, в деловой контекст.

- Расплывчатые выражения, такие как "хорошо выглядеть", "как симпатично", "очень мило" лучше заменять более конкретными - "добротная ткань", "удачная цветовая гамма", "отличное сочетание".

И еще одно важное обстоятельство: важно научиться принимать комплименты непредвзято и с благодарностью. Это касается не только женщин, но и мужчин.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

Смотрите также:

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Привет от Цукерберга Когда основатель Facebook пришел на конференцию в Сан-Франциско в шлепанцах, стилисты забили тревогу. Однако, несмотря на их опасения, желающих последовать примеру Марка Цукерберга нашлось не так уж и много. Шлепанцы для деловых людей - табу. Как, впрочем, любая открытая обувь. Ее место - на отдыхе. Даже если на улице 30 градусов и у вас идеальный педикюр, подберите легкий вариант деловой обуви.

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Меньше тела V-образные, глубокие и очень глубокие вырезы на майке могут позволить себе мужчины на подиуме. Такие модели можно было увидеть в весенне-летних коллекциях на Неделе высокой моды в Берлине, Париже, Милане, Барселоне. Однако для делового гардероба этот вариант не подходит. Конечно, не надо застегивать рубашку до последней пуговицы, но грудь мужчины должна быть прикрыта.

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Не экспериментируйте с длиной Длина брюк - дело портного. Даже не пытайтесь экспериментировать, подворачивая штаны или джинсы. Для офиса это недопустимо. Брюки должны закрывать ваши носки или голую кожу. Можно засучить рукава рубашки, что, впрочем, не очень поощряется стилистами, но не стоит делать из брюк легкий вариант "семь восьмых".

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Менеджер и очки Глаза менеджера - зеркало его души. Особенно на переговорах. Поэтому даже в солнечные дни лучше воздержаться от солнцезащитных очков. Исключение можно сделать, если вам назначили встречу под открытым небом. Однако не забудьте снять очки, приветствуя своего партнера. И откажитесь от узкой модели очков с темными стеклами. Она придает лицу агрессивность.

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Сложный аксессуар Ключи от дома, машины и офиса, портмоне, смартфон, папка с документами… Все это деловой мужчина носит с собой. Но в чем? Современные дизайнеры предлагают сразу несколько вариантов - от сумок до рюкзаков. Однако стилисты рекомендуют воздержаться. Рюкзак можно носить, если вы еще учитесь, но уже работаете. Менеджерам за 30 лучше прибегнуть к более классическим вариантам.

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Шарф? Только по рецепту врача Тренер немецкой сборной по футболу любит этот аксессуар. Однако когда Йоги Лев вышел на товарищескую встречу в мае с теплым шарфом на шее, пусть даже и ловко повязанным, стилисты расстроились. Если в осенне-зимнем сезоне этот аксессуар незаменим, то летом он выглядит нелепо. Шея должна быть открыта. Исключение можно сделать только при простуде и болях в горле.

Семь ошибок, которые делают мужчины в дресс-коде Грешным делом снова носки и сандалии Как только не критикуют мужчин в сандалиях и носках, и все равно каждое лето они наступают на эти грабли. В такой обуви на работе лучше не показываться. Женскую часть коллектива она доведет до слез. Именно дамы так часто сокрушаются из-за нелепой комбинации. Справедливо, но может тогда стоит прекратить одевать своих детей по такому принципу. Почему мальчикам можно, а мужчинам строго запрещается? Автор: Марина Борисова



_____________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp