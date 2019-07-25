Немцы и дача (фотогалерея)

В крупных городах Германии дачи соседствуют с многоэтажками. Раньше такие участки были раем для пенсионеров. Сейчас они популярны у молодых семей. Как же выглядят городские дачи?
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