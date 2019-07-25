 Немцы и дача (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.07.2019

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Культура и стиль жизни

Немцы и дача (фотогалерея)

В крупных городах Германии дачи соседствуют с многоэтажками. Раньше такие участки были раем для пенсионеров. Сейчас они популярны у молодых семей. Как же выглядят городские дачи?

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача в городе

    Чтобы отдохнуть на даче, немцам не нужно ездить каждые выходные за город. Во многих мегаполисах огороды растут по соседству с многоэтажками. Дачные участки при этом нельзя купить, они сдаются в аренду. На сегодняшний день их арендуют около 1 миллиона человек.

  • Дачи в Дрездене

    Отдых на немецкой даче

    Дачные столицы

    Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.

  • Немцы отдыхают на даче

    Отдых на немецкой даче

    Оазис для души

    Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Народный вид спорта

    Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.

  • Садики Шребера

    Отдых на немецкой даче

    Для поддержания здоровья

    Немецкие дачи называют "садиками Шребера" (Schrebergärten) в честь лейпцигского врача Морица Шребера. Заботясь о здоровье детей из рабочих семей, он выступал за то, чтобы больше заниматься физкультурой на свежем воздухе. Идею перенял директор одной из школ. В 1864 году по его инициативе в Лейпциге был отведен для этого специальный участок. Позже там появились огородики, где выращивали овощи.

  • Детская площадка на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Детские игры

    И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.

  • Садовые тележки

    Отдых на немецкой даче

    По-взрослому

    Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

  • Музей садовых участков

    Отдых на немецкой даче

    Музей садовых участков

    На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

  • Стоимость участка

    Отдых на немецкой даче

    Стоимость участка

    Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача по правилам

    У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

  • Домик раздора

    Отдых на немецкой даче

    Домик раздора

    Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

  • Кошка на даче

    Отдых на немецкой даче

    Четвероногий дачник

    Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

  • Пчелы на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Добро пожаловать, пчелы!

    Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

  • Дети на даче

    Отдых на немецкой даче

    Спорные моменты

    Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача в городе

    Чтобы отдохнуть на даче, немцам не нужно ездить каждые выходные за город. Во многих мегаполисах огороды растут по соседству с многоэтажками. Дачные участки при этом нельзя купить, они сдаются в аренду. На сегодняшний день их арендуют около 1 миллиона человек.

  • Дачи в Дрездене

    Отдых на немецкой даче

    Дачные столицы

    Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.

  • Немцы отдыхают на даче

    Отдых на немецкой даче

    Оазис для души

    Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Народный вид спорта

    Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.

  • Садики Шребера

    Отдых на немецкой даче

    Для поддержания здоровья

    Немецкие дачи называют "садиками Шребера" (Schrebergärten) в честь лейпцигского врача Морица Шребера. Заботясь о здоровье детей из рабочих семей, он выступал за то, чтобы больше заниматься физкультурой на свежем воздухе. Идею перенял директор одной из школ. В 1864 году по его инициативе в Лейпциге был отведен для этого специальный участок. Позже там появились огородики, где выращивали овощи.

  • Детская площадка на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Детские игры

    И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.

  • Садовые тележки

    Отдых на немецкой даче

    По-взрослому

    Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

  • Музей садовых участков

    Отдых на немецкой даче

    Музей садовых участков

    На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

  • Стоимость участка

    Отдых на немецкой даче

    Стоимость участка

    Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача по правилам

    У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

  • Домик раздора

    Отдых на немецкой даче

    Домик раздора

    Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

  • Кошка на даче

    Отдых на немецкой даче

    Четвероногий дачник

    Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

  • Пчелы на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Добро пожаловать, пчелы!

    Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

  • Дети на даче

    Отдых на немецкой даче

    Спорные моменты

    Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


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    Шесть соток счастья

    Обложка альбома. Фотограф Евгений Макаров. Sieveking Verlag, Мюнхен

    Автор: Ефим Шуман


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