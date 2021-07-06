Как выучить немецкий на даче (фотогалеря)

Дачные поговорки в немецком бизнесе

Помидоры на глазах

"Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.