 Как выучить немецкий на даче (фотогалеря) | Учеба и работа в Германии | DW | 06.07.2021

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Учеба и карьера

Как выучить немецкий на даче (фотогалеря)

Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.

  • Помидоры на глазах

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Помидоры на глазах

    "Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.

  • Лягушка

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Лягушка в горле

    "Frosch im Hals" - этот фразеологизм буквально понимать не следует: лягушка появилась в горле благодаря игре слов: латинское название подъязычной кисты - ranula, а лягушки - rana. На лягушку немцы ссылаются, когда что-то мешает говорить, при ощущении кома в горле, например, от волнения. "Ich habe Frosch im Hals", - так можно извиниться во время доклада или собеседования.

  • Наступить на шланг

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Наступить на шланг

    А точнее, стоять на нем. Причем, на собственном шланге. Выражение "Auf dem Schlauch" stehen означает туго соображать, ничего не понимать, быть не в состоянии решить определенную задачу. А все дело, как и в случае со шлангом, в мелочи: нужно просто сойти с него - и вода заструится снова.

  • Зеленое поле

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Все зелено?

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. Если горит "зеленый", мы можем переходить дорогу, ехать дальше… Автоматы сигнализируют зеленой лампочкой о своей готовности к работе. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке" - так отвечают немцы на вопрос: "Как дела? Все в порядке?" или "Как продвигается работа?"

  • Принцип садовой лейки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип садовой лейки

    Gießkannenprinzip или финансовый "принцип садовой лейки" можно описать так: средства раздавать, что лейкой поливать. Речь идет о распределении средств - например, премиальных выплат или денег на осуществление проектов - причем всем одинаково, независимо от результатов работы или степени востребованности.

  • Ангела Меркель держит в руках яблоко и грушу

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Сравнивать яблоки с грушами

    "Äpfel mit Birnen vergleichen" - призыв делать верную оценку происходящего, не сравнивать несравнимое, даже если это соответствует формальным признакам. Это выражение в Германии слышно нередко в связи с предвыборными кампаниями и назревающими реформами. Но сопоставление совершенно разных вещей - ошибка, на которую могут указать, например, коллеги или бизнес-партнеры во время переговоров.

  • Салат

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Вот вам и салат!

    Немецкое выражение "Da haben wir den Salat" можно перевести так: "Ну и кашу заварили!" Знакомая неприятная ситуация: все идет не по плану, буквально валится из рук. Просто беда. Шеф недоволен, коллеги болеют… Словом, как в салате, полная неразбериха.

  • Повар Йохан Лафер собирает вишню

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    С ним вишню есть не получится...

    Фраза "Mit dem ist nicht gut Kirschen essen" означает, что с этим человеком общий язык найти вряд ли удастся - "с ним каши не сваришь". В Средневековье, когда вишня росла лишь в господских садах, есть ее простому смертному удавалось редко. Неровню и чужаков, оказавшихся ненароком в кругу едоков редкого плода, прогоняли, заплевывая вишневыми косточками…

  • Принцип газонокосилки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип газонокосилки

    Rasenmäherprinzip - этот принцип хозяйствования касается сокращения средств или прекращения выплат. Так же, как и по принципу "садовой лейки", решение касается всех в одинаковой степени, невзирая на индивидуальные потребности. Начальник, введя режим экономии, косит подчистую, как под гребенку.

  • Откусывать кислое яблоко

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Откусывать кислое яблоко

    Это немецкое выражение старо как мир. "In den sauren Apfel beißen", то есть "есть кислое, неспелое яблоко". Так говорят в неизбежной ситуации, когда предстоит приняться за какое-то необходимое, но очень неприятное дело, "проглотить пилюлю".

  • За деревянным столом

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Постучать по дереву

    Как говориться, "чтоб не сглазить". Но почему? Одна из версий: в дохристианскую эпоху, рассказывая о счастье и удаче, люди стучали по бревенчатым стенам дома, дабы отпугнуть завистливых "злых духов". Другой вариант - это память о традиции горняков проверять деревянные подпорки, простукивая их, прежде чем спускаться в шахту. "Auf Holz klopfen" значит постучать "на удачу". Можно по столу.

  • Вермут (полынь)

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Капля вермута

    Очередной проект закончен. Все получилось, все замечательно. Но всегда находится какая-нибудь мелочь, случайное замечание, которое становится той самой каплей дегтя в бочке меда или по-немецки, каплей вермута - Wermutstropfen.

    Автор: Инга Ваннер


  • Помидоры на глазах

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Помидоры на глазах

    "Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.

  • Лягушка

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Лягушка в горле

    "Frosch im Hals" - этот фразеологизм буквально понимать не следует: лягушка появилась в горле благодаря игре слов: латинское название подъязычной кисты - ranula, а лягушки - rana. На лягушку немцы ссылаются, когда что-то мешает говорить, при ощущении кома в горле, например, от волнения. "Ich habe Frosch im Hals", - так можно извиниться во время доклада или собеседования.

  • Наступить на шланг

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Наступить на шланг

    А точнее, стоять на нем. Причем, на собственном шланге. Выражение "Auf dem Schlauch" stehen означает туго соображать, ничего не понимать, быть не в состоянии решить определенную задачу. А все дело, как и в случае со шлангом, в мелочи: нужно просто сойти с него - и вода заструится снова.

  • Зеленое поле

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Все зелено?

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. Если горит "зеленый", мы можем переходить дорогу, ехать дальше… Автоматы сигнализируют зеленой лампочкой о своей готовности к работе. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке" - так отвечают немцы на вопрос: "Как дела? Все в порядке?" или "Как продвигается работа?"

  • Принцип садовой лейки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип садовой лейки

    Gießkannenprinzip или финансовый "принцип садовой лейки" можно описать так: средства раздавать, что лейкой поливать. Речь идет о распределении средств - например, премиальных выплат или денег на осуществление проектов - причем всем одинаково, независимо от результатов работы или степени востребованности.

  • Ангела Меркель держит в руках яблоко и грушу

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Сравнивать яблоки с грушами

    "Äpfel mit Birnen vergleichen" - призыв делать верную оценку происходящего, не сравнивать несравнимое, даже если это соответствует формальным признакам. Это выражение в Германии слышно нередко в связи с предвыборными кампаниями и назревающими реформами. Но сопоставление совершенно разных вещей - ошибка, на которую могут указать, например, коллеги или бизнес-партнеры во время переговоров.

  • Салат

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Вот вам и салат!

    Немецкое выражение "Da haben wir den Salat" можно перевести так: "Ну и кашу заварили!" Знакомая неприятная ситуация: все идет не по плану, буквально валится из рук. Просто беда. Шеф недоволен, коллеги болеют… Словом, как в салате, полная неразбериха.

  • Повар Йохан Лафер собирает вишню

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    С ним вишню есть не получится...

    Фраза "Mit dem ist nicht gut Kirschen essen" означает, что с этим человеком общий язык найти вряд ли удастся - "с ним каши не сваришь". В Средневековье, когда вишня росла лишь в господских садах, есть ее простому смертному удавалось редко. Неровню и чужаков, оказавшихся ненароком в кругу едоков редкого плода, прогоняли, заплевывая вишневыми косточками…

  • Принцип газонокосилки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип газонокосилки

    Rasenmäherprinzip - этот принцип хозяйствования касается сокращения средств или прекращения выплат. Так же, как и по принципу "садовой лейки", решение касается всех в одинаковой степени, невзирая на индивидуальные потребности. Начальник, введя режим экономии, косит подчистую, как под гребенку.

  • Откусывать кислое яблоко

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Откусывать кислое яблоко

    Это немецкое выражение старо как мир. "In den sauren Apfel beißen", то есть "есть кислое, неспелое яблоко". Так говорят в неизбежной ситуации, когда предстоит приняться за какое-то необходимое, но очень неприятное дело, "проглотить пилюлю".

  • За деревянным столом

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Постучать по дереву

    Как говориться, "чтоб не сглазить". Но почему? Одна из версий: в дохристианскую эпоху, рассказывая о счастье и удаче, люди стучали по бревенчатым стенам дома, дабы отпугнуть завистливых "злых духов". Другой вариант - это память о традиции горняков проверять деревянные подпорки, простукивая их, прежде чем спускаться в шахту. "Auf Holz klopfen" значит постучать "на удачу". Можно по столу.

  • Вермут (полынь)

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Капля вермута

    Очередной проект закончен. Все получилось, все замечательно. Но всегда находится какая-нибудь мелочь, случайное замечание, которое становится той самой каплей дегтя в бочке меда или по-немецки, каплей вермута - Wermutstropfen.

    Автор: Инга Ваннер


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Контекст

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