Как выучить немецкий на даче (фотогалеря)

Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.
Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.
В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.
В России иностранный язык официально исключили из списка обязательных экзаменов ЕГЭ. А как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Пандемия коронавируса напомнила немцам о популярном в Германии хобби - садоводстве. И многие вышли в сад. Даже те, у кого нет дачи…
DW предлагает новый курс немецкого языка. Deutschtrainer - это 100 уроков для тех, кто только начинает изучать немецкий язык.
Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уедешь. Но отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета! Итак, как можно учить немецкий в Сети.